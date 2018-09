Donald Trump și teoriile conspirației. Ultimul mesaj al liderului SUA i-a uimit pe americani

Donald Trump a contestat joi pe Twitter bilanţul oficial de aproape 3.000 de morţi din teritoriul american Puerto Rico după trecerea uraganului Maria, anul trecut, afirmând că democraţii au "umflat" cifrele ca să-l submineze și scandalizând opinia publică.

"Nu au murit 3.000 de oameni în cele două uragane care au lovit Puerto Rico. Când am plecat eu de pe insulă, DUPĂ trecerea furtunii, erau între 6 şi 18 morţi", a transmis Trump pe Twitter. "Cu trecerea timpului, (acest număr) nu a crescut prea mult", a menţionat liderul de la Casa Albă.

"Şi după o îndelungată perioadă au început să anunţe cifre de-a dreptul foarte mari, cum ar fi 3.000. Este felul în care democraţii vor să-mi creeze o imagine cât mai proastă, în timp ce eu am reuşit să colectez miliarde de dolari pentru a ajuta la reconstrucţia Puerto Rico", a insistat Trump într-un al doilea mesaj.

3000 people did not die in the two hurricanes that hit Puerto Rico. When I left the Island, AFTER the storm had hit, they had anywhere from 6 to 18 deaths. As time went by it did not go up by much. Then, a long time later, they started to report really large numbers, like 3000...