Donald Trump şi Kim Jong Un au ajuns la Singapore pentru summitul lor istoric. VIDEO

Getty

Preşedintele american Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un au ajuns duminică la Singapore, cu două zile înainte de summitul lor istoric, al cărui rezultat se anunţă incert după decenii de tensiuni între SUA şi Coreea de Nord, relatează AFP.

Arsenalul nuclear nord-coreean, pentru care Phenianul a fost supus unei serii impresionante de sancţiuni din partea ONU de-a lungul anilor, se va afla în centrul tuturor discuţiilor.

Primul preşedinte american în funcţie care negociază direct cu un moştenitor al dinastiei Kim, Donald Trump a ajuns în Singapore la bordul Air Force One cu puţin timp înainte de ora locală 20.30 (12.30 GMT).

JUST IN: Pres. Trump arrives in Singapore, greeted by Singaporean Foreign Minister Vivian Balakrishnan, ahead of his historic summit with North Korean leader Kim Jong Un. https://t.co/EZaP154QuS pic.twitter.com/LhZltkKNx7 — ABC News (@ABC) 10 June 2018

Liderul nord-coreean, ale cărui deplasări în afara ţării sale sunt extrem de rare, a ajuns anterior în cursul zilei la Singapore, după ce s-a jucat de-a şoarecele şi pisica în aer cu jurnaliştii din întreaga lume care i-au urmărit zborul - nu mai puţin de trei avioane au făcut duminica legătura între Phenian şi Singapore.

Getty

Kim s-a întâlnit cu premierul din Singapore, Lee Hsien Loong, care a salutat "decizia curajoasă şi admirabilă" de a organiza acest summit. Liderul nord-coreean a apărut zâmbind şi relaxat în imaginile televizate transmise în direct.

Well well, Kim Jong Un’s running bodyguards are here too pic.twitter.com/ZsgvaaSS7W — Anna Fifield (@annafifield) 10 June 2018

Donald Trump şi Kim Jong Un se vor întâlni marţi dimineaţă într-un hotel de lux din Singapore.

JUST IN: A motorcade carrying Kim Jong Un sped through the streets of Singapore on Sunday after the North Korean leader arrived for the scheduled #TrumpKimSummit. https://t.co/BIgvBwmx3O pic.twitter.com/LpNpwzVhXJ — Fox News (@FoxNews) 10 June 2018

WATCH: North Korean leader Kim Jong Un's guards flank his motorcade as he leaves St Regis hotel for the Istana to meet with Prime Minister Lee Hsien Loong https://t.co/GZSo2Gqq3C (Video: Reuters) pic.twitter.com/MzEpzbn8zp — Channel NewsAsia (@ChannelNewsAsia) 10 June 2018

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer