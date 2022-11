Donald Trump, semnal clar că se pregătește de o nouă candidatură: „Foarte curând! Pregătiți-vă!”

Și președintele Biden este în campanie, pentru democrați. Și îndeamnă la mobilizarea electoratului, mai ales că, potrivit sondajelor, republicanii ar putea prelua controlul.

Donald Trump: „Am candidat de două ori. Am câștigat de două ori, chiar mai clar a doua oară decât prima dată, pentru că am primit cu milioane mai multe voturi în 2020, decât în 2016. Și, de departe, am obținut mai multe voturi decât orice președinte în exercițiu din istoria țării noastre. Și acum, pentru a face țara noastră și mai de succes, sigură și glorioasă... Foarte, foarte, foarte probabil o voi face din nou. Foarte curând! Pregătiți-vă!”

În 2020, Trump a câștigat mai multe voturi, 72 de milioane, la cea de-a doua candidatură a lui pentru Casa Albă. Totuși, a pierdut în fața lui Joe Biden, votat de 81 de milioane de americani.

Acum, Trump s-a adresat simpatizanților din Iowa, la primul dintre cele patru mitinguri pe care le va avea în următoarele cinci zile. Fostul președinte face campanie electorală pentru candidații republicani, înainte de așanumitele „alegeri de la jumătatea mandatului”, programate marțea viitoare.

Ce spune Biden

Și președintele Joe Biden străbate țara, mai ales pentru a-i îndemna pe alegători să voteze...

Joe Biden: „Toată lumea vorbește despre un referendum. Nu e un referendum. Este o alegere între două viziuni fundamental diferite asupra Americii.”

Nici Biden, nici Trump, nu candidează în alegerile de săptămâna viitoare, când americanii vor stabili balanța puterii în Congresul american și vor alege guvernatorii în câteva state federale cheie. Dar alegerile de la jumătatea mandatului stabilesc tabloul politic în Statele Unite, înaintea scrutinului prezidenţial de peste doi ani.

