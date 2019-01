Reacția lui Trump privind imaginile cu liceenii care au ironizat un militant amerindian

Trump a reacţionat astfel la o polemică pe marginea unor imagini video filmate la Washington sâmbătă, în care liceeni albi făceau glume dispreţuitoare la adresa amerindienilor. Unii dintre aceşti liceeni purtau celebra şapcă roşie din campania prezidenţială a lui Donald Trump, "Make America Great Again".

"Se pare că Nick Sandman şi elevii catolici de la Covington au fost trataţi într-un mod injust, cu judecăţi de ură care s-au dovedit false - defăimaţi de mass-media", a scris preşedintele Trump pe contul său de Twitter.

Looking like Nick Sandman & Covington Catholic students were treated unfairly with early judgements proving out to be false - smeared by media. Not good, but making big comeback! “New footage shows that media was wrong about teen’s encounter with Native American” @TuckerCarlson