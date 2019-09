Donald Trump a modificat cu markerul harta cu traseul uraganului Dorian

După ce a devastat insulele Bahamas, unde sunt cel puțin 20 de morți și numeroși dispăruți, uraganul Dorian amenință coasta de est a Americii.

Sunt prognozate inundații "care pun în pericol viețile". Și, din Georgia până în Virginia, locuitorii au fost sfătuiți să urmărească mesajele de urgență lansate de autorități.

Președintele Trump a prezentat o hartă din care reieșea, incorect, că uraganul Dorian ar putea lovi și Alabama. Zona de potențial pericol era ajustată cu markerul.

Preşedintele Trump le-a prezentat, ieri, americanilor ultimele date despre uraganul Dorian. Însă la informarea din Biroul oval a folosit o hartă care, la prima vedere părea similară cu una de la prognoza de săptămâna trecută. Un ochi mai ager, putea sesiza însă o corectură cu markerul, o buclă suplimentară care includea în zona de potenţial pericol şi o parte a statului Alabama.

Preşedintele a insistat în ultimele zile că Alabama este în zona de risc, cu toate că prognozele de la Centrul naţional pentru uragane arătau ca acest stat federal nu este în pericol.

În schimb, pericolul rămâne pentru locuitorii din zonele coastei estice a Americii. Din Georgia şi până în Virginia, au fost avertizaţi să fie atenţi la mesajele de urgenţă ale autorităţilor.

Grijuliu cu automobilul său, un american din Florida l-a adăpostit în bucătăria casei sale din Jacksonville.

Slăbit la un moment dat, uraganul Dorian a crescut din nou în intensitate. Vântul încă atinge 185 de kilometri pe oră şi se menţine riscul de inundaţii grave. În Carolina de Sud, de exemplu, prognozele indicau chiar şi 2,5 metri de apă, în zonele joase de coastă.

Autorităţi: Încă mai aveţi timp să vă pregătiţi de plecare, dar acest timp se apropie de final.

Carolina de Nord se va confrunta cu valuri ucigaşe şi inundaţii în interior.

Apă şi inundaţiile sunt, probabil, principala cauză a deceselor în situaţii ca aceasta.

În arhipelagul Bahamas, din Caraibe, distrugerile au proporții greu de închipuit. Kilometru după kilometru, zone întregi de case au fost făcute una cu pământul. Peste 13.000, potrivit estimărilor. Drumuri nu mai există, nici infrastructura necesară pentru a-i ajuta pe localnicii sinistraţi. Echipele de salvare încă mai adună oameni rămaşi izolaţi timp de câteva zile.

Aeroportul din principala insula a arhipelagului, Grand Bahama, este complet distrus.

Reporter CNN: "Nu am văzut în viaţa mea aşa ceva. Aici este o roată din trenul de aterizare al unui avion, iată ce a mai rămas din aripă. Gândiţi-vă la forţa furtunii, dacă acest avion a fost aruncat de pe pistă în terminal. Dacă era cineva aici, nu ştiu cum ar fi putut să supravieţuiască. Am văzut multe distrugeri pe insulă. Dar nu am mai văzut un loc devastat ca acesta."

