Donald Trump a lansat un cântec împreună cu deţinuţii care au atacat Capitoliul în 6 ianuarie 2021: ”Justice for All”

Vineri, melodia ”Justice for All” de Donald J Trump şi J6 Prison Choir, a fost lansată pe platformele de streaming, inclusiv Spotify, Apple Music şi YouTube, scrie The Guardian, potrivit News.ro.

Aceasta este cea mai recentă acțiune a lui Trump şi a susţinătorilor lui de extremă dreaptă în încercarea de a impune atacul din 6 ianuarie asupra Capitoliului drept o cauză politică şi de a-i prezenta pe mulţi dintre cei care au fost protestatari ca fiind persecutaţi de stat.

Forbes, care a anunţat pentru prima dată producţia piesei, a precizat că un videoclip va fi difuzat pe un podcast găzduit de Steve Bannon, activistul de extremă dreaptă şi presupus fraudator, care a fost preşedintele de campanie al lui Trump şi strateg la Casa Albă.

Pe un fundal ambiental, cântecul îl prezintă pe Trump recitând jurământul de credinţă, intercalat cu un cor de voci masculine cântând imnul naţional „The Star-Spangled Banner”.

Melodia durează aproximativ două minute şi jumătate şi se termină cu o intonare a „U-S-A! Statele Unite ale Americii! Statele Unite ale Americii!" Forbes a scris că acest cântec a fost „produs de un important artist care nu a fost identificat”.

Robert Maguire, director de cercetare pentru Citizens for Responsibility and Ethics din Washington, a declarat: „Nu am simţit niciodată mai multă repulsie pentru simpla existenţă a unui cântec decât pentru unul cântat de un preşedinte care a încercat să dea o lovitură de stat şi un „cor” al rebelilor care au încercat să-l ajute”.

Barb McQuade, profesor de drept la Universitatea din Michigan şi fost avocat al SUA, a numit cântecul „o tactică de dezinformare chiar de manual”.

Trump, a spus ea, a căutat să „învelească minciunile în patriotism”.

La 6 ianuarie 2021, Trump le-a spus susţinătorilor săi să „lupte cu îndârjire” pentru a bloca certificarea câştigării alegerilor lui Joe Biden. O mulţime a atacat apoi Capitoliul SUA.

Revolta a întârziat doar procesul de certificare, dar acum este legată de nouă morţi, inclusiv sinucideri ale forţelor de ordine.

Mai mult de 1.000 de persoane au fost acuzate. Sute au fost condamnaţi, unii de conspiraţie, iar alte sute sunt căutaţi de FBI.

Trump a fost pus sub acuzare pentru incitarea la insurecţie, dar a fost achitat atunci când destui republicani din Senat i-au rămas loiali.

Comisia din Congresul SUA care investighează asaltul din 6 ianuarie a făcut patru sesizări penale cu privire la Trump către Departamentul de Justiţie, care continuă să investigheze.

Trump se confruntă, de asemenea, cu anchete referitoare la afacerile sale financiare, o plată în bani către o vedetă porno, păstrarea înregistrărilor secrete, precum şi o acţiune pentru defăimare din partea unei jurnaliste care îl acuză de viol.

Candidat din nou pentru preşedinte, Trump domină sondajele de partea republicanilor.

Forbes a subliniat că acest cântec cu tematică al lui Trump are scopul de a strânge bani pentru familiile celor închişi. De asemenea, a precizat că de pe urma proiectului nu vor „beneficia familiilor persoanelor care au agresat un ofiţer de poliţie”.

Citând „o persoană care cunoaşte proiectul”, Forbes a spus că acest cor era format din aproximativ 20 de deţinuţi la închisoarea din Washington DC, care au fost înregistraţi cântând la telefonul închisorii. Unii dintre aceşti deţinuţi cântă imnul naţional în fiecare seară.

Donald Trump nu a comentat.

