Donald Trump a ajuns la Davos. Cu cine se va întâlni președintele american

În momentul în care elicopterul Marine One a aterizat pe pistele din staţiunea de schi elveţiană, participanţii s-au adunat deja în număr mare la centrul de congrese din Davos, pentru a asista la discursul foarte aşteptat al lui Donald Trump în faţa elitei politice şi economice mondiale.

Preşedintele american are de asemenea prevăzute o serie de întrevederi bilaterale, în special cu preşedintele irakian, preşedinta Comisiei Europene şi cu premierul pakistanez.

Dacă Forumul de la Davos se anunţă dominat de problema climei, preşedintele american, în campanie pentru a fi reales, a preferat, într-o postare pe Twitter în care anunţa deplasarea sa în Elveţia, să pună accent pe bilanţul său economic, care face din SUA "NUMĂRUL UNU din univers".

„În drum spre Davos, pentru a-i întâlni pe Liderii lumii şi afacerilor, şi a aduce (...) sute de miliarde de dolari în SUA!”, a scris el.

Heading to Davos, Switzerland, to meet with World and Business Leaders and bring Good Policy and additional Hundreds of Billions of Dollars back to the United States of America! We are now NUMBER ONE in the Universe, by FAR!!