Doi vârstnici din Noua Zeelandă au murit în aceeași zi, după 61 de ani de căsnicie

Peter Bedford, în vârstă de 86 de ani, şi soţia sa, Ruth, în vârstă de 83 de ani, au decedat la 14 mai, potrivit unui necrolog publicat sâmbătă de publicaţia New Zealand Herald, potrivit Agerpres.

"Este bine că au plecat împreună. Ar fi fost complet pierduţi unul fără celălalt", a declarat fiica lor, Caroline Bedford, pentru site-ul de ştiri Stuff.

Kaikohe couple married for 60 years die on same dayhttps://t.co/OMWA2QiuaD pic.twitter.com/uK13IiY5Bd