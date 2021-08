Doi oameni au murit și mai mulți sunt în stare gravă, după ce o parte dintr-o autostradă s-a prăbușit FOTO

În urma ploilor torențiale, o parte a autostrăzii a fost inundată și apoi o parte s-a prăbușit, formându-se o groapă de 15 lungime și 6 adâncime.

Șapte mașini au căzut în aceasta, conform CNN.

Ploaia a fost provocată de uraganul Ida, conform autorităților locale.

"Nu am văzut nimic de acest fel în 23 de ani de activitate", a spus Cal Robertson, un ofițer din zonă.

Autostrada 26 face legătura între Mississippi și Louisiana.

IDA’S AFTERMATH: This is heartbreaking. Two deaths. Ten injuries (3 life-threatening). Seven vehicles. Part of Highway 26 collapsed in Lucedale. #ida @WKRG

We’ll keep you updated here >> https://t.co/S81PD744uE pic.twitter.com/T0dEnvfsQ1