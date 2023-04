Doi morţi şi peste un milion de oameni fără electricitate, după ce o furtună de gheaţă a lovit Canada. FOTO, VIDEO

Puţin sub un milion de oameni nu aveau electricitate în Quebec şi circa 110.000 în Ontario, la ora 4 p.m. (20.00GMT), potrivit site-ului Poweroutage.com. Penele de curent din cele două provincii au afectat, mai devreme în cursul zilei, peste 1,3 milioane de oameni.

Cele două provincii reprezintă mai mult de jumătate din populaţia totală a Canadei, de circa 39 de milioane de oameni.

Ice storm in Quebec. 1.4million people without power. #icestorm2023 #icestorm pic.twitter.com/CrNDzOljQZ

Furnizorii de electricitate din cele două provincii lucrează pentru a restabili alimentarea, dar reparaţiile ar urma să dureze câteva zile, ceea ce înseamnă că mulţi canadieni şi-ar putea petrece weekendul de Paşte în întuneric.

Un bărbat a murit în Quebec după ce un copac a căzut peste el, a declarat, la un briefing, premierul provinciei, Francois Legault, îndemând oamenii să fie atenţi la firele de electricitate căzute şi la copacii slăbiţi. Un alt bărbat a murit în estul provinciei Ontario, după ce a fost lovit de o creangă care a căzut, a relatat postul CTV News.

The ice storm in Quebec and Ontario, nicely described by @justinagustin#icestorm2023 #Verglas pic.twitter.com/8dDB1kK8Ri