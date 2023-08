Dmitri Utkin, şeful militar şi cofondatorul Grupului Wagner, a fost înmormântat | VIDEO

Fost ofiţer al forţelor speciale din cadrul serviciilor de informaţii militare ruse (GRU), în care a ajuns la gradul de locotenent colonel, Utkin, care la momentul morţii avea 53 de ani, era numărul doi în compania de mercenari, care se numea „Wagner” după numele său de cod, transmit AFP şi EFE, scrie Agerpres.

Mash: Commander of Wagner PMC Dmitry Utkin is buried at the memorial cemetery in Mytishchi pic.twitter.com/9ThcWIR5Hj

De la prima oră a dimineţii, autorităţile au desfăşurat un puternic dispozitiv de securitate în jurul „Panteonului Apărătorilor Patriei”, aşa cum este denumită necropola militară fondată în 2001 şi unde este onorată memoria celor care au murit în apărarea Rusiei şi a personalităţilor cu mari merite în stat, notează EFE.

At the cemetery in Mytishchi, a farewell ceremony was held for the commander of the PMC "Wagner" Dmitry Utkin. pic.twitter.com/KibXmw6zvK

La înmormântare, care a fost una privată, la cererea familiei, şi a avut loc la ora locală 10:00 (07:00 GMT), în Biserica Sf. Serghei, au participat aproximativ 50 de persoane, iar administraţia cimitirului, situat la circa 20 de kilometri de centrul capitalei ruse, a permis ulterior accesul celor peste o duzină de membri ai Grupului Wagner pentru ca aceştia să-şi ia rămas bun de la comandantul lor.

Dmitry Utkin was buried at the cemetery of the “Pantheon of Defenders of the Fatherland”

His relatives, as well as “musicians,” came to say goodbye to the commander of the Wagner PMC who died in a plane crash in the Tver region. pic.twitter.com/481YIB56CJ