Macron le-a cerut serviciilor de securitate și informații să afle de ce nu a fost anticipată amploarea protestelor din weekend. Între timp, manifestațiile elevilor și studenților se extind în Europa. Miercuri au fost organizate la Atena.

În Grecia, mii de elevi, studenți și cadre didactice au participat la un marș care a pornit de la Universitatea din Atena și s-a oprit în fața Parlamentului. Manifestanții au cerut guvernului să crească finanțarea pentru sistemul de educație. Trei mii de polițiști au fost mobilizați pentru a preveni violențele. Prevăzători, comercianții au acoperit cu panouri vitrinele magazinelor.

În Albania, protestele împotriva premierului socialist Edi Rama au intrat în ziua a opta. Elevii și studenții s-au alăturat manifestațiilor declanșate de albanezi care se declară sătui de corupția din sistem și de costul ridicat al vieții.

În Franța, guvernul a purtat discuții cu reprezentanții sindicatelor, pe fondul protestelor și violențelor din ultimele zile. Însă organizațiile elevilor și studenților nu au fost invitate la reuniune. Președintele Emmanuel Macron a exclus implicarea unor actori externi în organizarea revoltelor din weekendul trecut. Și a criticat unele reacții venite din partea liderilor străini.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Nu există nicio dovadă concretă privind ingerința străină în evenimentele care au avut loc. În schimb, a existat o manipulare externă a informațiilor după producerea acestora, iar acest lucru a dus la comentarii la fel de inacceptabile pe cât sunt de absurde, venite din partea multor persoane, inclusiv a unor lideri străini.”

Reporter: „Vă referiți la Donald Trump?”

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Printre alții.”

Trump a declarat, fără să prezinte dovezi, că migranții musulmani sunt responsabili pentru tulburările sociale.

În Italia, transportatorii și fermierii au declanșat greve în semn de protest față de costul tot mai ridicat al carburanților. Greviștii și-au folosit camioanele și tractoarele pentru a bloca drumurile și accesul în porturile din sudul țării. Protestul a provocat probleme în aprovizionarea magazinelor. În plus, două aeroporturi din Calabria au rămas fără combustibil.