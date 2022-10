Discursul lui Xi Jinping în deschiderea Congresului Partidului Comunist. „China se va opune independenței Taiwanului”

Xi Jinping a deschis cel de-al 20-lea congres al Partidului Comunist din China, aflat la guvernare, un eveniment de o săptămână în cadrul căruia este de aşteptat ca el să obţină un al treilea mandat de conducere şi să îşi consolideze poziţia de cel mai puternic conducător al ţării de la Mao Zedong încoace.

Xi şi-a început discursul promovând apărarea de către partid a securităţii naţionale, menţinerea stabilităţii sociale, protejarea vieţilor oamenilor şi preluarea controlului asupra situaţiei din Hong Kong, zguiduit de proteste anti-guvernamentale în 2019, scrie News.ro, care citează The Guardian.

Despre Taiwan, Xi a spus: ”Am dus cu determinare o luptă majoră împotriva separatismului şi interferenţelor, demonstrând determinarea noastră puternică şi abilitatea să protejăm suveranitatea statului şi integritatea teritorială şi să ne opunem independenţei Taiwanului”.

"Let us harness our indominable fighting spirit to open up new horizons for our cause."

