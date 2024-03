Dezvăluirile menajerei care face curățenie complet dezbrăcată. Cele mai neobișnuite cerințe ale clienților ei

Lottie Rae, în vârstă de 32 de ani, a început această activitate neobișnuită pentru a câștiga niște bani în plus, în 2017, și percepe o taxă 50 de lire sterline pe oră. Femeia estimează că a câștigat câteva mii de lire în decursul anilor, scrie Daily Mail.

Menajera din Marea Britanie spune că în cei șase ani în care a lucrat ca femeie de serviciu dezbrăcată, a avut o gamă variată de clienți - inclusiv unii care doar voiau companie, iar alții care „sperau la ceva mai mult” din partea ei.

Femeia de serviciu, care se descrie drept o femeie „liberă și deschisă”, spune că meseria a făcut-o să se simtă mai încrezătoare în corpul său și chiar spune că i-a dat un sentiment de putere.

„Sunt destui oameni care sunt ciudați - o mână de bărbați pentru care fac curățenie rezervă femei de serviciu pe baza presupunerii că vor primi altceva. Eu ma aflu acolo doar pentru a face curățenie, dar ei mi-au spus că alte femei de serviciu au fost stripteuze sau au făcut masaje erotice. Banii cu siguranță m-au ajutat. Nu aș face asta dacă nu aș primi stimulentul financiar”, a declarat femeia.

Lottie a început să facă curățenie dezbrăcată în octombrie 2017.

Ea susține că lucrează cu o gamă variată de clienți - de la bărbați mai în vârstă în căutare de companie, la tipi mai tineri cu venituri substanțiale și care vor să „încerce ceva diferit”.

În timp ce cei mai mulți dintre clienții săi sunt prietenoși și nu trec peste limită, unii pot merge prea departe.

„Mereu am căutat modalități de a face bani în plus și îmi place destul de mult să fac curățenie dezbrăcată, așa că am zis 'ok, o să încerc și asta'”, a spus Lottie.

„Prima dată când am fost rezervată să fac curățenie pentru cineva, țin minte că nu m-am mai dus. M-am speriat după ce am privit casa pe Google Maps și am văzut că era în spatele unei păduri și trebuia să fiu acolo seara. Dar în viitor am zis 'pot face asta' și am început să accept joburile. Am întâlnit tot felul de oameni de-a lungul anilor. Unul dintre clienții mei pentru care am făcut curățenie de trei ori în total, și casa lui era cea mai murdară casă pe care am întâlnit-o vreodată în viața mea, plină de murdărie și mizerie. Dar când am ajuns acolo, nu voia să fac curățenie deloc. N-a fost ciudat sau pervers, voia doar puțină companie. Nici măcar nu port mănuși de multe ori, chiar dacă știu că ar trebui - dacă e o casă foarte murdară sunt un pic conștientă că ar trebui să port, dar de obicei nu mă deranjează deloc. Odată un tip a pus un film porno pe televizor și a trebuit să spun nu. Oamenii care sunt puțin mai ciudați par să aibă case perfect curate, așa că este într-un fel un indicator. Am făcut curățenie pentru niște tipi mai tineri care par mai sociabili, sunt ieșiți și doar au venituri disponibile și vor să încerce ceva diferit. Un alt tip cu care am lucrat [pe tot parcursul celor șase ani] este un naturist, așa că pentru el este chiar pe gustul lui. El este deja dezbrăcat când ajung, bem o cafea și mă joc cu câinele lui și apoi încep să lucrez. Clienții se dezbracă și ei - câțiva dintre ei sunt destul de nervoși la început și își țin hainele până când sunt suficient de încrezători să le dea jos. Prietenii și familia mea știu ce fac, dar cred că se întreabă de ce fac asta. Cred că toți acești bărbați sunt ciudați, dar în general sunt oameni frumoși. Timp de șase ani am avut câteva relații și au fost complet OK cu asta, partenerul meu actual este de acord cu asta, ceea ce este îmbucurător știind că mulți dintre partenerii prietenelor mele nu ar fi de acord cu asta”, a spus femeia.

