Dezastru în Japonia: 179 de morţi în urma inundațiilor și alunecărilor de teren

Getty

Premierul japonez Shinzo Abe urmează să viziteze miercuri regiunea sinistrată din vestul Japoniei, unde cel puţin 179 de persoane şi-au pierdut viaţa în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren cauzate de ploile abundente, informează AFP.

Shinzo Abe, care şi-a anulat un turneu în patru ţări, printre care Belgia şi Franţa, a părăsit capitala Tokyo la începutul dimineţii pentru a survola provincia Okayama, una dintre cele mai afectate de intemperii - alături de Hiroshima - şi a vizita ulterior mai multe zone sinistrate.

Pe lângă cele 179 de decese înregistrate, autorităţile au declarat că nu au nicio veste despre cel puţin nouă locuitori, în timp ce mass-media indică peste 50 sau 60 de dispăruţi.

At least 155 people are dead and 67 are missing in western Japan because of floods and mudslides caused by heavy rains, its worst weather disaster in 30+ years. pic.twitter.com/NNL0RW6P5w — AJ+ (@ajplus) 10 July 2018

Mii de sinistraţi sunt găzduiţi în adăposturile puse la dispoziţie de autorităţi, alţii au fost primiţi de rude, însă mulţi sunt nesiguri cu privire la soarta lor.

Citește și Doi bunici și doi copii au murit după ce au fost luați de viitură în Tulcea

Circa 75.000 de poliţişti, pompieri şi soldaţi ai Forţelor de autoapărare (numele armatei japoneze, n.a.) şi ai Gardei de Coastă au fost mobilizaţi pentru a ajuta victimele.

All my thoughts are with all the families in Japan that have suffered with the recent floods and landslides. Very sad news for our beautiful country ???????????????????? #BeStrong pic.twitter.com/qsjaoNRmO7 — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) 10 July 2018

Căutările şi eforturile de curăţare a zonelor afectate se desfăşoară sub un soare arzător, la temperaturi de 35 de grade Celsius la umbră - o ''vreme însorită care va dura încă cel puţin o săptămână", după cum a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului nipon. Este necesară ''multă vigilenţă" împotriva riscului de insolaţie, dar şi a celui de producere a unor noi alunecări de teren, a adăugat el.

At least 179 dead as Japan reels from its worst flood in decades https://t.co/6sobpxDzBq — BBC News (World) (@BBCWorld) 11 July 2018

Ploile fără precedent înregistrate de vineri până duminică au provocat inundaţii dezastruoase şi alunecări de teren care i-au luat prin surprindere pe mulţi locuitori în pofida recomandărilor de evacuare emise de autorităţi, valabile pentru milioane de persoane.

"Mi-am văzut casa scufundată sub apă şi nu am putut face nimic, absolut nimic, m-am simţit neajutorată", a povestit Fumiko Inokuchi, o femeie de 61 de ani din Mabi.

Riscul producerii de alunecări de teren rămâne semnificativ, având în vedere fragilitatea solurilor inundate, au avertizat autorităţile.

Un nou ordin de evacuare a fost emis într-un oraş din regiunea Hiroshima din cauza riscului ieşirii din matcă a unui iaz, fiind vizate 25 de gospodării, au informat autorităţile locale.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer