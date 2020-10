Dezastru ecologic în Kamceatka. 95% din viața marină de pe fundul apei a fost eradicată

Guvernatorul Kamceatkăi, Vladimir Solodov, a declarat că sunt investigate în prezent trei ipoteze privind sursa poluării, respectiv o contaminare provocată de om, un fenomen natural sau algele adunate la ţărm de vântul puternic. Mai există şi o teorie care face referire la activitatea seismică şi vulcanică din zone ale acestei peninsule.

Oamenii de știință ruși i-au relatat lui Solodov după o expediție efectuată în zonă pentru a colecta mostre că până la 95% din toată viața marină de pe fundul mării din Golful Avacha a murit.

„Pe țărm nu am găsit multe animale marine mari sau păsări moarte”, a declarat cercetătorul Ivan Usatov, adăugând că „însă scafandrii au descoperit că bentosul (n.r. organismele vii, animale și vegetale, care trăiesc pe fundul unui bazin de apă) de la o adâncime de 10-15 metri este mort în proporție de 95%”.

„Unii pești mari, creveți și crabi au supraviețuit dar în numere foarte mici”, a relatat Usatov.

Oamenii de știință de la Rezervația Naturală Kronotsky și Institutul pentru Pescării și Oceanografie din Kamceatka l-au avertizat pe guvernatorul regiunii că dispariția acestor organisme va cauza moartea animalelor care se bazau pe ele pentru hrană.



„După această scufundare pot confirma existența unui dezastru ecologic. Ecosistemul a fost subminat semnificativ, lucru care avea consecințe pe termen lung întrucât toată natura este interconectată”, a declarat Alexandr Korobov, unul dintre scafandrii care au participat la expediție, acesta adăugând că a resimțit arsuri chimice după scufundare.

Dead sea creatures on Khalaktyrsky Beach in Kamchatka. Surfers & divers suffering fevers, sore throats & burned corneas. Turns out oil products & phenol up to 4x normal levels. No explanation from authorities. Some suspect military exercises. @greenpeaceru https://t.co/k57lrzxrSd pic.twitter.com/bVVpRixwxF