Detaliul care a salvat o femeie în urma tsunami-ului devastator din Indonezia. VIDEO

AFP

Peste 280 de oameni au murit în Indonezia, după erupția vulcanică urmată de un tsunami puternic, iar alte aproximativ 1.000 de persoane sunt rănite.

Cei care au reușit să se salveze din calea devastatorului val au povestit cu groază despre incidentul din care au scăpat ca prin minune. O localnică a declarat pentru BBC că, inițial, a crezut că se apropie o furtună, nicidecum un tsunami nimicitor.

“Am auzit un zgomot puternic, dar am crezut că este vântul. Am deschis ușa, iar apa care intrat m-a luat pe sus. Când am ajuns afară am observant că marea se retrage. Am decis să fug, să mă salvez”.

Sute de clădiri au fost distruse de tsunami, care a lovit coastele meridionale din Sumatra şi extremitatea occidentală a insulei Java sâmbătă în jurul orei locale 21.30 (14.30 GMT). Valul s-a stârnit după erupţia unui vulcan cunoscut sub numele de "copil" al legendarului Krakatoa, Anak Krakatoa.

Potrivit autorităţilor, tsunamiul probabil a fost declanşat de o maree înaltă din cauza fenomenului de Lună Nouă, conjugată cu o alunecare de teren submarină provocată de erupţia lui Anak Krakatoa, mică insulă vulcanică din strâmtoarea Sunda care separă Java şi Sumatra.

