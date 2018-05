Despăgubire de un miliard de dolari, pentru victima unui viol: „Ești valoroasă”

Când avea 14 ani, ea a fost violată de un agent de pază de 22 de ani și, deși individul a fost condamnat la închisoare, tânăra a rămas cu sentimentul că și compania de securitate la care el lucra trebuia să fie sancționată.

Astfel, după ani de suferință, a câștigat procesul cu compania respectivă, pe care instanța o obligă să-i acorde o despăgubire de un miliard de dolari, scrie Washington Post.

În 2012, Cheston a fost abuzată sexual de un agent de pază înarmat, într-un complex de apartamente de lângă Atlanta, în timp ce vizita un prieten, potrivit documentelor din instanță.

La momentul agresiunii, Hope Cheston avea doar 14 ani, iar agentul de pază, 22. Ca urmare a agresiunii, el a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, însă Cheston și-ar fi dorit ca firma de Securitate care l-a angajat să ia legătura cu ea și să-și prezinte scuzele, ceea ce nu a făcut.

Astfel, a dat în judecată respectiva companie, iar o instanță din ținutul Clayton a decis ca tânăra să primească despăgubiri de un miliard de dolari, pentru coșmarul prin care a trecut. Ea a mărturisit în instanță că de la atac s-a luptat cu îndoiala și cu regretul.

„A fost un moment șocant; a fost un moment frumos. Ilustrează bunătatea umană în cea mai pură formă", a mărturisit aceasta la auzul deciziei juraților.

Când procesul s-a sfârșit, jurații au îmbrățișat-o și i-au zis: „Ești valoroasă!”

Compania de securitate, care de atunci și-a schimbat numele, nu a răspuns imediat cererii pentru explicații, potrivit avocatului lui Cheston.

Want to know what a victim of rape is worth? 1 billion.Record 12 person jury verdict. Juries are saying no to sexual assault and holding companies accountable! My client wants to be a spokesperson against rape. Will we recover all that? No but it’s what it stands for that matters pic.twitter.com/ib9wFWiFOR