Descoperirea neașteptată a unor polițiști chemați să intervină într-o locuință. Au izbucnit în râs

Poliţiştii americani au avut parte de o păţanie de tot râsul. Alertaţi, oamenii legii au ajuns de urgenţă la o locuinţă din statul Oregon şi erau pregătiţi pentru o descindere în forţă.

Însă, când au deschis uşa camerei unde se aşteptau să îl găsească pe presupusul hoţ, au realizat că infractorul era un aspirator robot.

Oamenii legii au fost alertaţi de menajera casei. Speriată că din baie se auzeau tot felul de zgomote ciudate, femeia a intrat în panică şi a aşteptat cu sufletul la gură sosirea poliţiştilor.

Cum nu au auzit nicio reacţie, agenţii au dat buzna în baie.

Au început să se amuze copios când au realizat că "omul rău" era de fapt un aspirator robot care se tot lovea de uşa de la baie, făcând un zgomot ciudat.

Reporter: Care a fost reacţia voastră?

Brian Rogers, poliţist: Am început să râdem toţi în hohote. A fost o experienţă pe care am trăit-o din plin, atât cei care au o vechime de 20 de ani, cât şi cei care sunt de 10 ani în poliţie. Cu toţii am spus că este pentru prima dată când ni se întâmplă aşa ceva în carieră.

Oamenii legii s-au distrat pe seama întâmplării chiar şi internet, postând pe pagina secţiei de poliţie o poză în care anunţau cu mândrie că "suspectul" a fost arestat.