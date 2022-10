Descoperire de 90 de milioane de lire sterline pe o plajă din Marea Britanie. Ce se afla în mai multe pungi de gunoi. FOTO

Persoana, care a ales să rămână anonimă, se plimba pe malul mării în Tan-y-Bwlch, lângă Aberystwyth, când a făcut descoperirea desprinsă parcă dintr-un film cu gangsteri.

Inițial, de la distanță, individul a crezut că era vorba despre un animal eșuat, potrivit LadBible. Însă când s-a apropiat mai mult, a văzut mai multe pungi negre de gunoi, de care erau atașate sticle de plastic goale, pentru a ajuta încărcătura să plutească.

Britanicul a chemat poliția la vederea pungilor de pe plaja din Țara Galilor

Omul a decis să cheme poliția, deși avea deja suspiciuni cu privire la ce ar putea conține pungile.

#aberystwyth Walker discovers 90m of cocaine washed up on a Welsh beach?? https://t.co/4xlS9BQ0rL via @MailOnline — H (@This_is_Hazel) October 2, 2022

„Eram la plimbarea mea de dimineață când am văzut ceva pe plajă. Am fost intrigat și m-am apropiat de el și am știut ce este aproape imediat. O bătrână a sunat la poliție și [autoritățile] au venit peste o jumătate de oră. Au tăiat o pungă și părea cocaină pură”, a spus individul pentru Daily Mail, adăugând că polițiștii au ridicat încărcătura.

Detaliul care i-a oferit un indiciu cu privire la ce ar putea conține pachetele a fost că blocurile pe care le suspecta ca fiind de cocaină erau etichetate cu marca de modă „Dior”.

După cum a subliniat publicația britanică, aceeași etichetă a fost găsită pe transporturile de cocaină care au ajuns în Golful Mexic și Australia în ultimul an și jumătate.

