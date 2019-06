Descoperire bizară făcută de NASA. Semnul găsit pe Marte care are legătură cu Star Trek

Logoul a fost surprins de un satelit de recunoaştere al NASA, care analizează suprafaţa planetei Marte încă din 2006.

Reprezentanţii Universităţii Arizona, unde echipa NASA HiRISE este bazată, a venit cu o explicație după pubicareaa fotografiei, potrivit Metro.

„În urmă cu mult timp, erau dune mari care se mişcau în această zonă, dar la un moment dat a fost o erupţie. Erupţia de lavă s-a scurs pe suprafaţa netedă şi pe lângă dune.

Lava s-a solidificat, dar dunele s-au păstrat ca nişte insule. Însă, ele erau în continuare tot doar nişte dune, iar vântul a continuat să bată.

Grămezile de nisip care formau dunele s-au tot mișcat, lăsând în urme în suprafaţă unde s-a solidificat lava”, precizează reprezentanţii Universităţii Arizona.

