Sistemul complex de tarife vamale pe care Trump l-a construit în ultimii doi ani s-ar putea confrunta în curând cu cea mai mare amenințare de până acum, în condițiile în care democrații se pregătesc să își folosească noua putere legislativă împotriva uneia dintre politicile emblematice ale președintelui republican.

Democrații nu și-au ascuns intenția de a declanșa o serie de anchete care să îi vizeze pe Trump și pe apropiații săi imediat după instalarea noului Congres. De asemenea, pregătesc o ofensivă legislativă în primele 100 de ore de activitate, printr-o serie de proiecte de lege menite să anuleze o mare parte din măsurile adoptate de administrația Trump.

Ambele direcții de acțiune vor viza utilizarea fără precedent a tarifelor vamale de către Trump, pe care democrații au identificat-o rapid drept una dintre principalele ținte după victoria categorică obținută la alegerile legislative de marți.

Democrații vor să elimine rapid tarifele vamale impuse de Trump

Eliminarea sistemului de tarife vamale al lui Trump, în special a războiului comercial declanșat împotriva Canadei, este o măsură pe care democrații „trebuie neapărat să o ia imediat”, a declarat joi senatorul ales Abdul El-Sayed, democrat din Michigan, în emisiunea „Morning Joe” de la MS NOW.

Hakeem Jeffries, reprezentant democrat al statului New York și liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, care ar putea deveni președintele Camerei în noul Congres, a transmis clar că eliminarea tarifelor vamale reprezintă o prioritate majoră.

„Ar trebui să restabilim autoritatea Congresului în ceea ce privește tarifele vamale, deoarece tarifele lui Trump fac viața mai scumpă pentru americani”, a declarat acesta într-o conferință de presă organizată la sfârșitul lunii august.

Dacă va fi ales președinte al Camerei Reprezentanților, Jeffries intenționează să accelereze introducerea pe ordinea de zi a unor proiecte legislative care să reafirme autoritatea Congresului asupra politicii comerciale.

Anchete privind posibile favoruri acordate de Trump prin scutiri de taxe vamale

Democrații pregătesc, de asemenea, terenul pentru investigații privind tarifele vamale ale lui Trump, subiect pe care partidul l-a inclus în mesajul electoral câștigător, asociind creșterea costului vieții cu presupuse acte de corupție din anturajul președintelui.

Pe 28 octombrie, Jamie Raskin, reprezentant democrat din Maryland și principalul democrat din Comisia juridică a Camerei Reprezentanților, i-a cerut lui Trump să predea documentele referitoare la scutirile de tarife vamale.

Raskin susține că Trump și-ar fi folosit autoritatea de a acorda astfel de scutiri pentru a încheia „înțelegeri preferențiale” cu anumite industrii, ai căror lideri i-ar fi oferit cadouri președintelui.

Aceste planuri ar urma să amplifice presiunile juridice și politice cu care se confruntă deja politica tarifară a administrației Trump.

Administrația Trump, implicată în mai multe procese privind legalitatea tarifelor

Administrația americană este deja implicată în mai multe procese care contestă diferite componente ale politicii sale tarifare.

Cel mai recent proces, deschis pe 20 octombrie, vizează utilizarea de către Trump a unei legi din perioada Marii Crize Economice pentru a impune tarife vamale de 50% asupra unei game de produse canadiene.

Un alt proces îl acuză pe Trump că încearcă să reintroducă, sub o altă formă, tarifele vamale aproape globale anunțate de „Ziua Eliberării”, pe care Curtea Supremă le-a declarat ilegale la sfârșitul lunii februarie.

Ulterior, administrația a fost obligată să ramburseze 166 de miliarde de dolari, reprezentând venituri din tarifele vamale colectate în baza politicii anulate.

Congresul vrea să recupereze controlul asupra politicii comerciale

Conform Constituției Statelor Unite, Congresul, nu președintele, deține autoritatea de a impune taxe.

De-a lungul deceniilor, puterea legislativă a transferat o parte dintre aceste atribuții către executiv. Însă Trump și-a atribuit prerogative aproape nelimitate în materie de tarife vamale, iar democrații afirmă că sunt hotărâți să recupereze controlul asupra acestora.

„Cu fiecare zi în care Trump insistă să mențină taxele sale nediscriminatorii asupra atâtor produse de care americanii au nevoie, el sapă o groapă tot mai adâncă pentru republicanii care îi susțin ofensiva tarifară”, a declarat senatorul democrat Ron Wyden, din Oregon.

Wyden urmează să preia conducerea Comisiei pentru Finanțe a Senatului, odată ce democrații vor obține controlul asupra acesteia.