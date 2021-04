Decesul prințului Philip i-a determinat pe cei de la Daily Mail să scoată un ziar de 144 de pagini

Record absolut pentru Daily Mail. Numărul de sâmbătă, 10 aprilie, al publicației din Marea Britanie conține 144 de pagini. Cele mai multe dintre acestea îi sunt dedicate prințului Philip, care a murit, vineri, la vârsta de 99 de ani.

„Adio, iubitul meu”, a titrat Daily Mail pe prima pagină.

Getty

Publicația a prezentat povestea de viață a celui care a fost soțul reginei Elisabeta a II-a timp de peste 70 de ani.

Getty

De asemenea, ziariștii britanici au scris și despre cariera militară a Prințului Philip, care s-a aflat în prima linie a Celui De-al Doilea Război Mondial.

La rândul lor, jurnaliștii de laThe Mirror au titrat pe prima pagină: „La revedere, iubitul meu”.

Cei de la The Guardian au publicat pe prima pagină un portret alb-negru al prințului Philip. Imaginea este însoțită de titlul „Prințul Filip 1921-2021”.

Telegraph are o fotografie a prințului Philip și titlul: HRH Prince Philip The Duke of Edinburgh (1921-2021).