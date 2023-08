De la bijutier, la lunetist care îi ucide pe ruși. Cum arată „Ioana d'Arc” a trupelor ucrainene | GALERIE FOTO

Evgenia Emerald, în vârstă de 31 de ani, care acum are grijă de bebelușul ei de trei luni, a povestit că tot corpul îi tremura când și-a dat seama că trebuie să ucidă pe cineva, scrie Daily Star.

Cu toate acestea, acum a devenit un lunetist, care are o inimă rece și care nu ezită să omoare atunci când este nevoie. „Dacă un bărbat ezită dacă să tragă sau nu, o femeie nu o va face niciodată. Poate că acesta este motivul pentru care femeile sunt cele care nasc, nu bărbații”, a declarat ea pentru BBC, în timp ce își ținea copilul în brațe.

Evgenia Emerald lucra era bijutier înainte ca Rusia să invadeze Ucraina. Ea s-a căsătorit cu bărbatul pe care l-a cunoscut la începutul invaziei, Evgenii Stipaniuk, într-o pădure din Kharkiva, în octombrie 2022.

Tânăra de 31 de ani a făcut pregătire militară când Rusia a invadat Crimeea în 2014, dar s-a alăturat trupelor anul trecut, când Putin a invadat Ucraina.

„Am venit la comandantul meu și l-am întrebat: 'Ce pot face cel mai bine?'. El a spus: 'Vei fi lunetist'”, a spus ea. „Pentru că poți vedea ce se întâmplă. Poți vedea cum lovești o țintă. Acesta este un iad pentru toți cei care văd asta în lunetă”, a explicat ea.

Evgenia a explicat, de asemenea, cum i-a tremurat corpul atunci când și-a dat seama că va trebui să ia o viață.

„Timp de 30 de secunde am tremurat din toate încheieturile, și nu m-am putut opri. Am conștientizat atunci că voi face ceva ce nu mai pot să repar. Dar nu noi am pornit războiul, ci ei au venit la noi”, a mai declarat femeia.

În ciuda temerilor sale inițiale, Evgenia a devenit un membru util al brigăzii sale, dar s-a confruntat și cu atitudini sexiste.

Într-un incident, un soldat i-a spus să se întoarcă la bucătărie.

„Când abia intrasem în forțele speciale, unul dintre luptători a venit la mine și m-a întrebat: 'Fată, ce cauți aici? Du-te și gătește un borș'. M-am simțit atât de jignită în acel moment încât m-am gândit: 'Glumești? Pot să gătesc, dar pot să te și bat'”.

Sursa: Daily Star Etichete: , , Dată publicare: 03-08-2023 12:06