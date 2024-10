De ce iau oamenii cu asalt ultimul muzeu din Europa dedicat lui Lenin. ”Bine ați în venit în locul de naștere al URSS”

Muzeul Lenin din Tampere este ultimul dintre muzeele consacrate fostului lider sovietic deschise în Europa în secolul XX.

Clădirea a găzduit, în 1905, prima întâlnire a lui Lenin, la acea vreme în exil, cu Iosif Stalin, cu o ocazia primei Conferinţe Bolşevice în acest oraş din sudul Finlandei.

Numele de ”muzeu” ”nu reflectă istoria pe care vrem să o transmitem”, declară AFP directorul instituţiei, Kalle Kallio.

Mesajul de deschidere al site-ului oficial al Muzeului Lenin este ”Bine ați venit în locul de naștere al Uniunii Sovietice”.

”Unii cred că este vorba despre un fel de templu malefic, din cauza numelui său”, recunoaşte el.

