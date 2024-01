De ce a lansat Iranul atacul cu rachete în Pakistan. Marile puteri sunt „îngrijorate” de amplificarea tensiunilor

Este concluzia la care au ajuns trei oficiali iranieni, un informator iranian și un analist, conform Reuters.

Cele două țări vecine și puternic înarmate, adesea în dezacorduri privind instabilitatea de la frontiera lor, par să încerce să gestioneze tensiunile rezultate din cele mai importante intruziuni transfrontaliere din ultimii ani, au declarat doi analiști și doi dintre oficiali.

Iranul a provocat un val de șoc în regiune, marți, când a lansat un atac cu rachete împotriva a ceea ce a descris drept militanți musulmani suniți intransigenți în sud-vestul Pakistanului. Două zile mai târziu, Pakistanul a răspuns atacând ceea ce a spus că erau militanți separatiști în Iran - primul atac aerian pe teritoriul iranian din timpul războiului Iran-Iraq din perioada 1980-1988.

Getty

Atacul de marți a fost una dintre cele mai dure agresiuni transfrontaliere ale Iranului asupra grupului militant sunnit Jaish al-Adl din Pakistan, pe care îl acuză că are legături cu Statul Islamic. Mulți membri ai Jaish au făcut anterior parte dintr-un grup militant acum desființat, cunoscut sub numele de Jundallah, care s-a angajat în mod oficial față de Statul Islamic. Această mișcare a crescut îngrijorările cu privire la instabilitatea din Orientul Mijlociu, care s-au răspândit începând cu războiul dintre Israel și Hamas izbucnit în octombrie. Milițiile aliate Iranului, de la Yemen la Liban, au lansat atacuri asupra țintelor americane și israeliene, inclusiv asupra navelor din Marea Roșie, în semn de solidaritate cu palestinienii din Gaza.

De asemenea, atacul a avut loc la o zi după ce Iranul a lansat atacuri în Irak și Siria, afirmând că au vizat spionajul israelian și operațiunile Statului Islamic, respectiv. Dar loviturile reciproce dintre Iran și Pakistan au avut loc departe de zona de război, în teritorii de frontieră îndepărtate unde grupurile separatiste și militanții islamisti au efectuat de mult atacuri asupra țintelor guvernamentale, cu oficiali din Pakistan și Iran acuzându-se adesea reciproc de complicitate în vărsarea de sânge.

Gregory Brew, analist la Eurasia Group, o firmă internațională de consultanță în gestionarea riscurilor, a declarat că loviturile Teheranului au fost motivate în mare parte de îngrijorările crescânde ale Iranului cu privire la amenințarea violenței militante interne, după un atentat mortal la trei ianuarie revendicat de gruparea Stat Islamic.

„Există o presiune internă mare de a 'face ceva', iar conducerea răspunde acestei presiuni”, a spus el.

O ripostă zdrobitoare

Pakistanul și-a rechemat ambasadorul din Iran în semn de protest față de atacul de marți. La rândul său, Teheranul a condamnat puternic atacurile Pakistanului, joi, spunând că au fost uciși civili, și a chemat diplomatul de cel mai înalt rang al Pakistanului în Iran pentru a oferi o explicație.

Dar în declarațiile lor, niciunul dintre guverne nu a căutat să facă o legătură cu războiul din Gaza sau cu atacurile efectuate în sprijinul palestinienilor de către o rețea de miliții arabe aliate Iranului de la Marea Mediterană până la Golful Persic.

Într-o declarație făcută, joi, Ministerul de Externe de la Teheran a spus: „Iranul consideră securitatea poporului său și integritatea teritorială drept linii roșii” și se așteaptă ca Pakistanul, „prietenos și frățesc”, să împiedice bazele militante armate pe teritoriul său.

Pentru Iran, declanșatorul conflictului a fost un atentat devastator la trei ianuarie, în care au fost ucise aproape 100 de persoane într-o ceremonie din orașul Kerman din sud-est, dedicată comandantului Qassem Soleimani, ucis de un dronă americană în 2020.

Soleimani, arhitectul eforturilor Iranului de a-și extinde influența în tot Orientul Mijlociu, a fost un erou pentru susținătorii liniei dure. Teheranul a jurat public răzbunare împotriva Statului Islamic, grupul militant musulman sunnit ultra-intransigent care a revendicat responsabilitatea pentru atentat.

Un informator iranian apropiat de clericii conducători ai țării a descris atentatul din Kerman drept „o umilire pentru conducere” care ar fi arătat vulnerabilitatea securității iraniene.

Atacul de marți a avut ca scop demonstrarea capacităților organizațiilor de securitate în contextul îngrijorărilor iranienilor cu privire la lipsa de securitate în țară, a spus informatorul iranian.

„Astfel de atacuri teroriste vor primi o ripostă zdrobitoare din partea Iranului”, a declarat informatorul.

Iranul a arestat, de asemenea, zeci de persoane legate de Statul Islamic.

Marți, rachetele iraniene au lovit două baze ale grupului musulman sunnit Jaish al-Adl (sau Armata Dreptății) în provincia Baluchistan din sud-vestul Pakistanului, la granița cu Iranul. Militanții ultra-intransigenți islamisti sunniți ai grupului sunt considerați o amenințare de Iran, în primul rând o țară musulmană șiiți.

Un oficial de securitate iranian de rang înalt a declarat Reuters că Iranul a furnizat Pakistanului dovezi că Jaish al-Adl a fost implicat în atacul din Kerman, coordonându-și logistică, și a cerut Pakistanului să acționeze împotriva acestuia. Iranul obținuse dovezi că membri ai grupului erau printre un număr de militanți care planificau atacuri ulterioare în Iran, a spus el.

Getty

„Am avertizat pe toată lumea că orice acțiune împotriva națiunii noastre, a securității noastre naționale nu va rămâne fără răspuns”, a adăugat oficialul, vorbind sub anonimat din cauza sensibilității problemei.

Iranul și-a „pierdut răbdarea”

Iranul presează Islamabadul de ani de zile să abordeze prezența militanților lângă frontiera sa, a spus Brew. Loviturile cu rachete au fost un semn că Teheranul a pierdut răbdarea, a adăugat el.

Desigur, Iranul continuă să vadă rolul și influența sa în Orientul Mijlociu ca fiind fundamentale pentru obiectivele sale de securitate.

Brew a spus că atacul Iranului asupra Pakistanului a fost, de asemenea, menit să transmită hotărârea sa, atât dușmanilor, cât și aliaților, de a se apăra în contextul crizei regionale legate de Gaza.

Michael Kugelman, directorul Institutului pentru Asia de Sud de la Wilson Center, un think tank cu sediul în Washington, a spus că tensiunile bilaterale privind securitatea la frontieră sunt o problemă de multă vreme pentru Iran și Pakistan.

De-escaladarea va fi dificilă în termen imediat, „date fiind tensiunile și temperaturile ridicate”, a spus el. Cu toate acestea, niciuna dintre țări nu pare pregătită pentru conflict. În declarațiile publice, ambele țări au observat că atacurile lor nu au vizat cetățenii celuilalt și au semnalat că nu doresc escaladarea.

Kugelman a spus că ambele țări ar putea fi deschise la dialog bilater și la o posibilă mediere a unei terțe părți, cum ar fi China, care are relații bune și influență cu ambele țări. „Diplomația va fi crucială de acum încolo”, a spus el.

UE se declară îngrijorată

Uniunea Europeană şi-a exprimat, joi, „îngrijorarea puternică” faţă de „spirala violenţei în Orientul Mijlociu şi nu numai”, în urma tensiunilor dintre Pakistam şi Iran, marcate prin atacuri reciproce, scrie News.ro.

„Aceste atacuri, mai ales în Pakistan, în Irak şi în Iran sunt o sursă de îngrijorare puternică, pentru că ele încalcă suveranitatea şi integritatea teritoriale ale acestor ţări şi au totodată un efect destabilizator asupra regiunii”, declară un purtător de cuvânt al şefului diplomaţiei europene Josep Borrell, Peter Stano.

Moscova îndeamnă la „cea mai mare reținere”

Diplomaţia rusă a anunţat, joi, că observă cu „îngrijorare” tensiunile tot mai mari între Iran şi Pakistan şi îndeamnă cele două ţări „la cea mai mare reţinere” în urma acestor atacuri reciproce.

„Îndemnăm părţile să dea dovadă de cea mai mare reţinere şi să rezolve probleme emergente numai pe căi politice şi diplomatice”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Nouă morți

„În această (joi) dimineaţa, Pakistanul a desfăşurat o serie de atacuri de precizie, înalt coordonate şi ţintite specific împotriva unor ascunzători teroriste în provincia Sistan-Balucistan”, în sud-estul Iranului, a anunţat într-un comunicat Ministerul pakistanez de Externe.

„Această măsură (...) a fost luată având în vedere informaţii clafificate credibile cu privire la activităţi teroriste iminente la o scară mare”, a justificat ministerul, anunţând că „un anumit număr de terorişti” a fost ucis.

Cel puţin nouă persoane, toate de naţionalitate paksitaneză, au fost ucise în sud-estul Iranului în atacuri cu rachetă ale Pakistanului, denunţate de Iran, scrie presa oficială.

În total patru copii, trei femei şi doi bărbaţi au fost ucişi în aceste atacuri care au vizat o zonă de frontieră în provincia iraniană Sistan-Balucistan, potrivit agenţiei oficiale iraniene de presă Irna, care îl citează pe viceguvernatorul provinciei Alireza Marhamati.

Toate victimele „sunt străini”, a anunţat ministrul iranian de Interne Ahmad Vahidi la televiziune.

Ele sunt de naţionalitate pakistaneză, potrivit Fars, care nu citează vreo sursă.

Pakistanul se justifică, China reacționează

„Pakistanul respectă complet suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii islamice Iran”, dă asigurări Ministerul pakistanez de Externe.

„Singurul obiectiv al acţiunii de azi (joi) a fost să acţioneze în favoarea securităţii Pakistanului şi interesului nostru naţional, care sunt primordiale şi nu pot fi compromise”, subliniază diplomaţia pakistaneză.

China, care întreţine relaţii privilegiate atât cu Pakistanul, cât şi cu Iranul, s-a declarat, joi, pregătită să joace un rol constructiv pentru a calma situaţia.

