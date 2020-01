Danemarca a știut cu 6 ore înainte de atacul cu rachete al Iranului. "Am primit un anunţ"

Danemarca a primit un avertisment cu 6 ore înainte de tirurile cu rachete lansate de Iran împotriva a două baze militare din Irak în această săptămână, astfel încât şi-a putut pregăti în consecinţă contingentul staţionat acolo alături de forţe ale SUA.

Informația a fost dezvăluită vineri, de televiziunea daneză TV2, citând surse sub rezerva anonimatului, transmite Reuters.

Aproximativ 130 de militari danezi erau staţionaţi la baza aeriană de la Ain al-Asad ca parte a coaliţiei internaţionale împotriva Statului Islamic. Baza este una din cele două atacate de Iran şi unde erau desfăşurate trupe americane.

Ministerul Apărării de la Copenhaga a refuzat să comenteze pe marginea informaţiei.

Nu este clar cine a furnizat avertismentul sau dacă acesta a fost transmis mai departe.

Cu toate acestea, ministrul danez al apărării, Bjorn Bisserup, a declarat miercuri, la acelaşi post de televiziune, că a fost primit un avertisment: „Nu voi intra în detalii despre cum am fost avertizaţi. Dar am primit un anunţ care ne-a permis să ne pregătim cât de bine am putut în aceste condiţii'” a afirmat el.

Nicio persoană nu a fost rănită în aceste atacuri, pe care Iranul le-a descris ca represalii la asasinarea influentului general Qassem Soleimani într-un raid american cu dronă pe aeroportul din Bagdad, pe 3 ianuarie.

În prezent, efectivele daneze, cu excepţia a 30-40 de persoane, sunt în curs de a fi transferate de la Ain al-Asad în Kuweit.