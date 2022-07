Cutremur de magnitudinea 6,1 în Ecuador, ”resimţit la nivel naţional”. VIDEO

Cutremurul a fost ”resimţit la nivel naţional”, potrivit institutului.

El a avut loc joi, la ora locală 17.30 (vineri, 1.30, ora României), iar epicentrul a fost localizat la 13 kilometri de satul Simon Bolivar, situat în apropiere de portul Guayaquil, potrivit News.ro.

Preşedintele ecuadorian Guillermo Lasso a îndemnat populaţia la ”calm” şi a anunţat într-un mesaj postat pe Twitter că autorităţile au fost mobilizate pentru a ”evalua eventuale pagube în regiune”.

???????? : Magnitude-5.7 earthquake hits near Guayaquil at around 18:30 July 14 in Ecuador

♦️A magnitude-5.7 earthquake hits near #Guayaquil, #Ecuador, around 18:30 July 14.

♦️Officials may temporarily shut down transportation infrastructure in the zone to check for damage#Ecuador pic.twitter.com/WWxkuCSTxN