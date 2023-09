Cutremur de magnitudinea 4.2. Este cel mai puternic din ultimii 40 de ani. În ce zonă a fost resimțit

Seismul a avut loc, miercuri, la ora locală 3:35 (4:35, ora României), anunţă Institutul de Geofizică şi Vulcanologie INGV, scrie News.ro.

Peste 60 de evenimente seismice au fost înregistrate începând de marţi.

M3.6 occurred 8 km NE of Napoli (Italy) 28 min ago (local time 03:35:36).

