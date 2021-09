Cutremur de 7 grade, în Mexic. A fost emisă alertă de tsunami

Un centru american a avertizat în legătură cu riscul de tsunami, transmit SFP şi Reuters.

Epicentrul se află la 14 km sud-est de staţiunea Acapulco, statul Guerrero, la 400 km sud de Ciudad de Mexico, a precizat centrul.

Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific, cu sediul în Honolulu, statul american Hawaii, a avertizat că un val de maree este "posibil pe o rază de 300 de kilometri în jurul epicentrului de-a lungul coastelor Mexicului".

Cutremurul s-a produs la o adâncime de 12,6 kilometri, potrivit USGS.

Mişcarea telurică a durat mai puţin de un minut şi a fost resimţită puternic în întreaga capitală, potrivit mai multor jurnalişti ai agenţiei France Presse.

Autorităţile nu au informat deocamdată despre producerea de victime sau de pagube materiale.

Ultimul cutremur important din Mexic - cu magnitudinea 7,1 - s-a produs la 19 septembrie 2017 şi s-a soldat cu 369 de morţi şi peste 7.000 de răniţi, în principal în capitala Ciudad de Mexico.

7.1 #earthquake in Acapulco Mexico felt as far away as Mexico City pic.twitter.com/aUZsVtCGKE