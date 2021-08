Cutremur de 7,2 grade, Ã®n Haiti. Mai mulÅ£i oameni au murit, numeroase clÄƒdiri s-au prÄƒbuÅŸit. VIDEO

Directorul protecţiei civile din Haiti, Jerry Chandler, a anunţat că au murit mai multe persoane.

“Sunt decese, confirm acest lucru, însă încă nu am un bilanţ”, a afirmat Chandler.

Seismul s-a produs la peste 160 de kilometri sud-vest de Port-au-Prince. Autorităţile au lansat alertă de tsunami.

Cutremurul s-a simţit în toată ţara şi în mai multe oraşe s-au înregistrat pagube materiale. În mediul online au apărut imagini cu clădiri prăbuşite.

În 12 ianuarie 2010, capitala statului Haiti a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 7, care a devastat şi alte oraşe. Au murit atunci peste 200.000 de oameni şi alţi peste 300.000 au fost răniţi.

Haiti ???????? Cherie ....again on my mind... this AM 7.2 magnitude earthquake pic.twitter.com/zaL1e6ZiV2

#NEW: Images reveal mass destruction following the 7.2 earthquake in #Haiti. Similar in strength to the catastrophic earthquake that killed more than 160,000 people in the Caribbean country in 2010, according to a study. pic.twitter.com/1RYFlv31af