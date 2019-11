Cursă istorică. Cum a decurs cel mai lung zbor fără escală, de 19 ore și 19 minute

Înainte de asta, oamenii de știință au adunat date despre felul în care se comportă organismul uman. Acum, Richard Quest, de la CNN, a fost printre puținii jurnaliști care au avut privilegiul să fie la bord.

Un imens Boeing 787 Dreamliner, cu nu mai mult de 50 de oamni la bord, a decolat, de la Londra, pentru acest zbor istoric.

”Primul nostru răsărit de soare. Este un eveniment de aviație foarte rar ca în timpul unei singure curse aeriene să vezi două răsărituri de soare, în două zile diferite. Chiar și directorul general al companiei Qantas a ținut să imortalizeze momentul”.

Acest zbor ar fi coșmarul pentru orice director general de companie aeriană: rânduri și rânduri de scaune goale. Dar, chiar așa trebuie să fie! A fost o cursa speciala dedicata cercetării: ”Monitorizăm parametrii importanți în privința somnului, la momente diferite. Exercițiile fizice sunt importante. Din fericire e loc destul, pentru că avionul este aproape gol.”

Ce se întâmplă în creierul unui pilot pe durata unui zbor atât de lung? Compania Qantas are nevoie de piloți care sa rămână în serviciu până la 24 de ore. Și trebuie să convingă autoritățile de reglementare să permită astfel de curse aeriene maraton.

