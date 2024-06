Cum se va schimba campania electorală după prima dezbatere. „Am asistat la sfârșitul lui Joe Biden"

Atunci când a venit timpul să răspundă, Biden a fost incoerent. El a spus că „a învins Medicaid”. Întrebat despre avort, a început să vorbească despre criminalitatea migranților.

Medicare este sistemul federal de asigurări de sănătate din SUA pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani sau cele mai tinere care suferă de dizabilități sau alte probleme de sănătate.

„Chiar nu știu ce a spus la sfârșitul acelei fraze”, a remarcat fostul președinte Donald Trump la un moment dat, „și nici nu cred că știe ce a spus”.

BIDEN: "Look, we finally beat medicare."

TRUMP: "Well, he's right. He did beat medicaid. Beat it to death."

