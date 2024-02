Cum se pregătesc chinezii să întâmpine Anul Nou, al Dragonului de Lemn. Tradițiile vechi sunt combinate cu cele moderne

Mai sunt cinci zile până la marea sărbătoare, dar atmosfera festivă a cuprins deja orașele din China.

În mijlocul petrecerilor, tradiții vechi se împletesc armonios cu obiceiuri moderne, iar dansatorii atrag atenția publicului cu spectacole impresionante.

Noul An Chinezesc începe pe 10 februarie, dar străzile din Beijing sunt deja pregătite de sărbătoare. Dansatorii și toboșarii sunt responsabili cu divertismentul. Iar marile bulevarde și piețe sunt decorate cu milioane de lampioane roșii și ornamente sub formă de dragoni, animalul-vedetă al acestui an.

Femeie: „Oamenii acordă mai multă importanță semnificațiilor pe care le are dragonul. Sunt informații care ne-au fost transmise de strămoșii noștri. Noi suntem urmașii dragonilor”.

În cultura chineză, dragonul este considerat a fi un simbol al norocului, al puterii şi al succesului în plan profesional.

De festivitățile premergătoare Anului Nou chinezesc s-au bucurat și urșii panda, într-o grădină zoologică din sud-vestul țării. Îngrijitorii le-au pregătit un ospăț generos, cu muguri de bambus, morcovi și multe fructe proaspete, pe placul celor patru blănoși mâncăcioși.

Petrecerile vor culmina cu festivalul lampioanelor. Atenția publicului se va îndrepta spre zeci de instalații luminoase uriașe, expuse în orașul Guangzhou până la începutul lunii viitoare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 06-02-2024 07:28