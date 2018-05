Cum s-a desfăşurat şedinţa foto de la nunta regală. Detaliile dezvăluite de fotograf

Ducesa Meghan, soţia prinţului Harry, vrea să fie perfectă în noul ei rol. Aşa că, timp de 6 luni, una dintre consilierele reginei Elisabeta o va ajuta să se achite cu brio de îndatoririle publice.

În acest timp, fotograful care a făcut pozele de nuntă, el însuşi un prinţ polonez, povesteşte cum a decurs şedinţa foto de după slujba de cununie.

Ducesa Meghan a trecut cu brio de primul ei eveniment oficial de după nuntă, recepţia organizată la Palatul Buckingham în onoarea socrului ei, Prinţul Charles.

A fost lăudată pentru ţinuta clasică pe care a purtat-o şi pentru naturaleţea cu care i-a salutat pe o parte din cei 6.000 de invitaţi. Au ajutat-o cu siguranţă şi sfaturile pe care le primeşte de la Samantha Cohen, una dintre secretarele private ale Reginei. Aceasta s-a mutat deja la reşedinţa cuplului, de la Palatul Kenington, pentru a-i oferi consiliere.

Poreclită "Pantera", Samantha Cohen este cunoscută pentru stilul ei dur şi lipsit de menajamente. Se spune că atunci când Regina a rugat-o să organizeze o petrecere pentru cele mai bogate 200 de femei din Anglia, secretara ei a refuzat să o invite pe Victoria Beckham, motivând că " nu este suficient să fie bogată" ca să participe la exclusivistul eveniment.

În acest timp, fotograful care s-a ocupat de albumul de nuntă al lui Harry şi Meghan a povestit cum a decurs întreaga experienţă.

Alexi Lubomirski, în vârstă de 42 de ani, provine dintr-o familie nobiliară poloneză şi este el însuşi prinţ. Până să îşi facă un nume în fotografie, a fost protejatul lui Mario Testino, fotograful preferat al prinţesei Diana.

Alexi Lubomirski: "Am făcut şi fotografiile lor de logodnă. Acea şedinţă foto mi-a fost oferită într-un mod foarte ciudat. Eram la un spital din Anglia, unde aşteptam ca mama să iasă dintr-o operaţie de 10 ore şi am auzit o voce care mi-a spus că sună din partea Palatului Kensigton. La început, am crezut că este o farsă a unui amic".

Încântaţi de pozele de la logodnă, Harry şi Meghan l-au rugat să le facă şi albumul de nuntă. Au rezultat câteva imagini de basm.

"Cred că am avut trei minute şi jumătate pentru această fotografie. Am intrat în grădina cu trandafiri, iar soarele apunea în spatele castelului Windsor, era o lumină incredibilă. Îi aveam în faţă pe aceşti tineri îndrăgostiţi, în ţinutele de nuntă şi tot ce a trebuit să fac a fost să apăs pe buton", povesteste el.

Mai dificil a fost lucrul cu cei 10 copii care au îndeplinit rolul pajilor şi domnişoarelor de onoare. Printre ei s-au numărat doi dintre copiii ducelui şi ducesei de Cambridge, prinţul George şi prinţesa Charlotte. Cu toţii au fost mituiţi ca să stea cuminţi la poză:

"Am folosit trucul cu bomboanele. I-am întrebat: "Cui îi plac bomboanele Smartie?" şi toţi şi-au ridicat mâinile, zâmbeau larg şi... asta a fost".

Fotograful a fost impresionat de atmosfera caldă pe care a avut-o ceremonia nunţii: "Simţeai că este o ocazie foarte intimă şi doar atunci când îţi ridicai privirea deasupra tuturor pălăriilor vedeai camerele, care urmăreau pe toată lumea şi îţi dădeai seama că, de fapt, se uită miliarde de oameni".

Estimările sugerează că aproape două miliarde de oameni de pe tot globul au urmărit ceremonia.

