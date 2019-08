Cum arată modelul care a devenit celebru pe rețelele de socializare datorită pielii sale

Khoudia Diop s-a confruntat în adolescență cu foarte multe comentarii răutăcioase, care făceau referire la culoarea pielii sale.

Când a împlinit 19 ani, Khoudia și-a început cariera de model, iar complexul său referitor la culoarea pielii a început și el să dispară treptat.

După ce a fost parte a unei campanii care promova diversitatea, fotografiile cu Khoudia s-au viralizat rapid pe interet.

Vedeți în galeria foto a acestui articol cum arată modelul!

Așa a început Khoudia să fie cunoscută pe rețelele de socializare – de la numai 300 de urmăritori a ajuns brusc la 350 de mii, pe Instagram. Asta pentru că numai o pătrime dintre modelele cunoscute pentru prezentările pe podium sunt femei de culoare, potrivit CNN.

Deși în prezent se bucură de faimă, Khoudia s-a confruntat cu multe comentarii rasisme, în timpul copilăriei sale.

”Deși complexul meu pare a fi destul de des întâlnit, am învățat să iubiesc diferite lucruri la mine. Am încercat să îi confrunt pe care care mă agresau verbal, dar apoi am învățat să elimin negativismul, ceea ce m-a făcut să am mai multă încredere în mine și am învățat să mă iubesc. M-au susținut și prietenii, m-a susținut familia, iar aceste lucruri chiar m-au ajutat”, a povestit tânăra.