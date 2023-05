Cum arată buncărul secret al lui Vladimir Putin de la Marea Neagră. ”Arată cât de obsedat este să rămână în viață”

Complexul de 190.000 de metri pătrați și de miliarde de dolari, cocoțat pe o stâncă accidentată cu vedere la Marea Neagră, are tot luxul pe care un autocrat și l-ar putea dori, scrie Insider.

După cum a dezvăluit ancheta lui Alexei Navalny, palatul are propria sa biserică, pivniță și cazinou. Are un lounge cu narghilea complet cu un stâlp de striptease, un arboretum și un patinoar pentru jocurile de hochei pe care Putin le organizează cu prietenii. Palatul lui Putin este izolat de țara pe care o conduce prin 7.000 de hectare de pădure și o zonă specială care interzice zborurile deasupra proprietății.

Precauțiile pe care le afișează sunt mai mult decât paranoia din partea lui Putin. La începutul acestei luni, autoritățile ruse au susținut că două drone au încercat să-l asasineze pe Putin într-o lovitură eșuată care s-a încheiat cu o explozie deasupra Kremlinului.

Dar, în ciuda tuturor acestor extravaganțe, constructorii palatului par să fi neglijat un detaliu crucial. Ei nu au reușit să ascundă planurile care arătă două tuneluri elaborate sub complexul palatului - planuri pe care orice aparat competent de securitate de stat ar ține cu dinți pentru a le păstra secrete.

Insider publică versiuni detaliate ale diagramelor cu traduceri în limba engleză, care pot fi vizualizate mai jos.

“Bunkers won't save Putin. Information about his entire bunker network is available, there is nothing secret about it. If someone thinks they can go a couple of floors down and hide, no, they can't. Reality will catch up with them there too” - the Main Intelligence Directorate pic.twitter.com/zkOUjZKSg2