Cum arată bărbatul cu cea mai lungă mustață din lume. Este de mărimea unui bebeluș de patru luni

Paul Slosar din Summerville, Carolina de Sud, a obținut această distincție cu mustața sa în stil englezesc, după ce aceasta a fost verificată în urma Campionatului Național de Barbă și Mustață din SUA, desfășurat în Casper, Wyoming. Lungimea podoabei sale a fost apoi trimisă la „Guinness World Records” pentru o verificare oficială.

Guinness World Records a împărtășit pe site-ul său că mustața bărbatului are „aproximativ aceeași lungime ca un bebeluș de patru luni”.

„După cum spune povestea... obișnuiam să îmi țin mustața scurtă. Într-o zi, după ce mi-am tuns mustața, m-am dus să-mi sărut soția, iar ea m-a îndepărtat și a afirmat: 'Nu mă săruta după ce ți-ai tuns mustața. E ca și cum aș săruta o perie de sârmă!'. Așa că, din acea zi, am lăsat-o să crească”, a spus Paul, conform Daily Star.

Era curios să vadă cât de mult va crește, iar la un eveniment local de motociclete din Tacoma, Washington, o persoană i-a spus că ar trebui să participe la un concurs.

„La concursul județean a existat o categorie de mustață și câteva categorii de barbă. Au fost șase concurenți la categoria mustață, iar eu am luat din întâmplare locul întâi. Apoi mi s-a spus că a existat un premiu Best of Show și că trebuie să rămân pentru acesta”, a spus bărbatul.

Bineînțeles, l-a câștigat și pe acesta. Apoi a continuat prin a-și cumpăra un costum și a început să concureze la campionatele mondiale la categoria mustață englezească.

Dată publicare: 07-04-2023 21:50