Cum a supraviețuit un american cu piciorul rupt și fără apă în deșert

Cu un picior rupt fără apă suficientă și mâncare un american era cât pe ce să-și piardă viața în timpul unei expediții în sălbăticie.

Bărbatul s-a rănit grav în timp ce explora un parc național din California și timp de 2 zile a fost de negăsit.

Este strigătul disperat de ajutor al lui Robert Ringo, un american pasionat de expediții în natură.

Bărbatul era singur, într-o drumeție într-o zonă muntoasă din sud-estul Californiei, când a căzut și și-a rupt piciorul.

Robert Ringo: ”Am încercat să mă întorc ca să stau pe spate, dar când am făcut această mișcare, a fost doar o durere incredibilă”.

Abia atunci a realizat că și-a rupt femurul și era grav rănit, așa că nu mai putea înainta. Avea cu el 2 litri de apă, dar era în deșert și s-a deshidratat rapid.

Citește și Studiu: Oamenii au șanse mai mari să se infecteze cu coronavirus acasă decât în afara locuinței

Robert Ringo: ”Este pentru prima dată în viața mea când simt că nu mai am salivă”.

Fără niciun fel de ajutor, bărbatul a început să se filmeze, neștiind dacă va mai scăpa cu viață.

Robert Ringo: ”Nu aveam semnal la telefon, deși știam că va fi, dar mi-am etichetat locația și i-am trimis-o fiul meu Ryan înainte de a pleca. Asta obișnuiesc să fac mereu”.

Numai că familia a început să-l caute abia a doua zi. Rupt de restul lumii și incapabil să meargă, bărbatul a trebuit să se hrănească cu ce a găsit în jurul lui.

Robert Ringo: ”Am văzut nişte tufe de ienupăr și m-am întrebat dacă sunt comestibile. Cumva am reușit să mă ridic și să mănânc niște boabe din acel ienupăr, apoi am văzut ceva ce semăna cu niște flori, dar erau uscate, așa că nu am putut să le mănânc. Apoi am venit aici, pe platoul ăsta plat”.

Acolo a mai petrecut încă o noapte în sălbăticie. Abia după 40 de ore de la accident, o echipă de salvare l-a văzut dintr-un eclicopter.

Robert Ringo: ”Nu m-am gândit niciodată că n-o să supraviețuiesc. Am avut încredere și m-am rugat”.

Americanul a ajuns în cele din urmă pe mâinile medicilor și, în prezent, viața sa este în afara oricărui pericol.

Robert Ringo: ”Sunt foarte recunoscător pentru că dacă nu aș fi fost găsit, familia mea ar fi fost devastatată. Am o familie foarte mare”.

În ciuda celor întâmplate, bărbatul spune că această experiență nu îl va împiedica să plece într-o nouă aventură.