Cum a ajuns Donald Trump să fie anchetat de către FBI

Trăim în epoca în care chiar un președinte american se vede în situația de a nega că este agent străin. Trump a trebuit să declare acest lucru, după ce presa a relatat că președintele ascunde detalii relevante referitoare la discuțiile purtate cu Putin.

Criza vine pe fondul altor probleme ale lui Trump, legate de blocajul bugetar care afectează un sfert din agențiile federale americane, după refuzul democraților de a aloca aproape 6 miliarde de dolari pentru zidul cu Mexicul.

De 25 de zile, de când a fost sistată finanţarea, la Casa Alba nu mai răspund centraliste, iar cheltuielile de protocol au fost sistate. Aşa se face că, la primirea echipei de fotbal american, care tocmai a câştigat campionatul naţional, nici vorbă de băuturi fine şi tartine sofisticate. Masă a fost încărcată până la refuz cu banalii hamburgeri şi cutii de pizza.

Donald Trump: Aveam de ales între a vă oferi nişte salate încropite de Prima-Doamnă, ajutată de soţia vice-preşedintelui şi nu prea cred că voi sunteţi oameni pe care să-i saturi cu nişte salate şi am ieşi să cumpăr hamburgeri. Am cumpărat vreo o mie de burgeri de la toate mărcile americane cunoscute. Avem tot ce mie îmi place şi ştiu că şi vouă vă place. Şi ştiu că nimic altceva nu v-ar fi plăcut mai mult decât asta. Am comandat fast-food american, totul plătit din buzunarul meu.

Donald Trump nu are totuşi cum să intervină salvator în sprijinul celor 800.000 de funcţionarii care n-au mai luat salariu de aproape o lună.

Sen. Ben Cardin: Să fie limpede, pentru mine, preşedintele Trump poartă vina pentru aceasta paralizie bugetară.

Donald Trump: Democraţii ne împiedică să repornim administraţia.

În timp ce politicienii arunca vina unii pe alţii, efectele impasului sunt tot mai vizibile. Pe cel mai aglomerat aeroport din lume, cel din Atlanta, activitatea a încetinit vizibil din cauza faptului că sute de controlori de trafic şi angajaţi de la securitate refuza să mai muncească neplătiţi.

Dan Mccabe: Moralul oamenilor este în cădere liberă, se prăbuşeşte mai repede decât vă puteţi imagina.

Ca şi cum administraţia nu avea destule probleme, Donald Trump s-a văzut silit să dezmintă noi relatări ale presei despre legăturile sale problematice cu Moscova.

Donald Trump: N-am lucrat niciodată pentru Rusia. Nu doar că n-am făcut-o, dar cred că este o neruşinare să mă întrebaţi aşa ceva.

Potrivit The Washington Post, Trump ar fi ascuns detalii referitoare la întrevederile sale cu preşedintele Vladimir Putin şi ar fi confiscat notiţele luate de interpretul său, după summitul de la Helsinki, din iulie 2018.