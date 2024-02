Cui cere iertare Katalin Novak după grațierea care a costat-o funcția de președinte al Ungariei: „M-am înșelat”

Cel scăpat de închisoare - fost director adjunct al unui centru pentru copii - le-a impus minorilor să-și retragă acuzațiile de abuz sexual, formulate împotriva directorului instituției.

Katalin Novak, președintele demisionar al Ungariei: „Astăzi este ultima zi în care mă adresez vouă în calitate de șef de stat. Demisionez din funcția de președinte al republicii”.

Într-un discurs difuzat de televiziunea de stat, Katalin Novak, în vârstă de 46 de ani, a anunțat că renunță la funcția pe care o deține din 2022.

Gestul său vine după ce presa maghiară a publicat săptămâna trecută o listă cu mai multe persoane grațiate de presedintă în aprilie anul trecut, în timpul unei vizite a Papei Francisc în Ungaria. Printre cei exonerați de pedeapse s-a aflat și directorul adjunct al unui centru de copii de lângă Budapesta, aflat de trei ani după gratii.

Novak: „Îmi cer scuze față de cei pe care i-am rănit”

A fost găsit vinovat după ce i-a forțat pe copii să-și retragă plângerile formulate împotriva directorului acelui centru. Acesta din urmă a primit 8 ani de închisoare pentru abuzarea sexuală a mai multor băieți, minori, găzduiți în instituția administrată de stat.

Katalin Novak, președintele demisionar al Ungariei: „În aprilie anul trecut, am decis să acord clemenţă, considerând că deţinutul nu a abuzat de vulnerabilitatea copiilor care i-au fost încredinţaţi. M-am înşelat, deoarece decizia de graţiere şi lipsa de justificare au declanșat îndoieli cu privire la politica de toleranţă zero faţă de pedofilie. Îmi cer scuze față de cei pe care i-am rănit și față de orice victimă care ar fi putut simți că nu am fost alături de ea”.

Partidele de opoziție și protestatarii maghiari i-au cerut în ultimele zile demisia, dar decizia a fost neașteptată.

Protestatar: „Mă bucur că și-a dat demisia, dar cred că lucrurile nu se rezolvă în acest fel. Ea nu este principalul vinovat. Trebuie să ne uităm și la ceilalți aflați la conducere”.

Protestatar: „Mă bucur foarte mult, dar ar fi trebuit să demisioneze din prima clipă, ca mulți oameni din acest guvern”.

Demisia președintei, prima femeie din Ungaria ajunsă în această funcție, vine cu numai cinci luni înainte de alegerile europarlamentare și locale.

Dată publicare: 11-02-2024 08:52