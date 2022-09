Crimă petrecută în urmă cu 11 ani, elucidată cu ajutorul imaginilor surprinse de aplicația Google Street View

Crima s-a petrecut acum 11 ani, într-un cartier de la marginea capitalei croate Zagreb. În urma unei dispute, un bărbat și-a ucis vecina chiar în apartamentul acesteia, i-a ascuns trupul într-un covor și l-a aruncat într-o fântână, la casa lui de vacanță din afara orașului.

Omul a astupat apoi puțul cu pietre și pământ și a mutat partea superioară a fântanii în altă parte a curții. A scăpat cu bine de ancheta poliției, iar cazul a rămas cu autor necunoscut până în 2020.

Zvonimir Petrović, polițist: „În urmă cu doi ani, îl cercetam pe suspect într-un alt dosar și ne-am gândit că poate el era ucigașul”.

Omul falsificase niște acte și trecuse apartamentul victimei pe numele său. În timpul investigației, polițiștii au conturat o nouă ipoteză cu ajutorul tehnologiei.

Zvonimir Petrović, polițist: „Uitându-ne pe Google Street View, am observat că fântâna era amplasată într-un loc înainte ca victima să dispară. Când am mers la fața locului, am văzut că fântâna nu mai era acolo”.

Pus în fața dovezilor, suspectul principal nu a recunoscut fapta, așa că polițiștii au săpat două zile prin curte și, într-un final, au descoperit cadavrul femeii dispărute.

Miroslav Topić, polițist: „Poliția suspecta că trupul victimei ar fi putut fi în fântâna acoperită în urmă cu 10 ani”.

Localnic: „Sunt șocat, nu știu... Pur și simplu nu îmi vine să cred”.

Localnic: „Este un sat foarte liniștit și nu-mi vine să cred că s-a întâmplat așa ceva aici”.

Bărbatul va rămâne în arest pentru o lună, timp în care achetatorii speră să găsească noi dovezi împotriva lui.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 26-09-2022 08:05