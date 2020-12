Controverse puternice și ironii la Vatican. Scena Nașterii Domnului comparată cu ”Darth Vader”

Scena futuristă, care include un astronaut și un personaj care amintește de Darth Vader din Star Wars, a primit atâtea recenzii negative încât dacă ar fi fost o piesă de pe Broadway ar fi eșuat probabil din noaptea premierei.

Unii utilizatori de pe social media, posibil pentru a ține tonul cu atmosfera generală din 2020, au catalogat-o drept o tulburătoare lipsă de încurajare.

Alții au fost mai acizi.

„Ce, în numele Creștinismului, au creat în piața de la Vatican”, a scris A.A. Michelangelo. „Cuvintele (sunt) nepotrivite pentru această creație oribilă care trebuie să fi venit de pe planeta Zog”, a adăugat acesta.

Fecioara Maria, Iosif, cei trei magi și păstorii arată ca niște piese de șah cubice iar animalele sunt ghemuite și pătrățoase.

Vaticanul folosește o scenă a Nașterii Domnului diferită în fiecare an, de obicei aceasta fiind donată de municipii sau artiști.

