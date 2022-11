Consilierul lui Zelenski: Vom lupta cu praştii, cu pietre, cu greble, cu furci, dar vom lupta

“În The Economist, sunt trei scenarii pentru 2023. Occidentul reduce furnizarea de armament către Ucraina, Rusia se regrupează, suferă pierderi dramatice, dar întoarce cursul războiului. Al doilea scenariu este o pistă moartă, iar Occidentul face presiuni pentru negocieri”, a declarat Oleksi Arestovici referitor la materialul din The Economist, despre cele trei scenarii în privința războiului.

Consilierul președintelui Zelenski consideră că primele scenarii nu vor deveni realitate, ci că cel de-al treilea va fi cel care se va întâmpla.

“Cel de-al treilea scenariu este să ne unim, să îi zdrobim și să negociem sfârșitul războiului. Va fi al treilea scenariu, vă promit. Societatea noastră nu va accepta niciun impas, nu vom fi învinși de Rusia. Este absolut clar și stabilit. Vom lupta cu praștii, cu pietre, nu știu, cu greble și furci, dar vom lupta. Fără curent, fără apă, fără mâncare, fără nimic. Vom mânca rădăcini, pământ, dar vom lupta până vom ucide ultimul bastard și îi vom alunga de pe pământul nostru. Dacă nu vom mai avea arme, vom trece la luptă de partizani; dacă partizanii vor fi învinși, vom trece la sabotaje. Dacă ne vor ucide pe toți, iarba va crește și va sugruma și ultimul ocupat”, a declarat el.

