Conflict diplomatic major între Cehia și Rusia. 38 de diplomați, expulzați din cele două țări

Este conflict diplomatic major între Praga și Moscova, după dezvăluirile potrivit cărora serviciile militare ruse ar fi fost în spatele exploziei de la un depozit de muniţii din Cehia, petrecut în urmă cu 7 ani.

Doi oameni au murit atunci. Acum, cele două țări au expulzat aproape 40 de diplomaţi. Miniştrii de externe din Uniunea Europenă urmează să ia în discuție acuzaţiile lansate de cehi.

Moscova a expulzat 20 de diplomaţi din Republica Cehă şi le-a dat 24 de ore să părăsească Rusia. A ... "plusat", în măsura de răspuns, după ce Praga anunţase că expulzează 18 diplomaţi ruşi, care au la dispoziţie 72 de ore să plece.

Ministerul rus de externe a reacţionat dur, denunţând o "decizie fară precedent și un act ostil din partea Cehiei, care vrea să facă pe plac Statelor Unite pe fundalul recentelor sancțiuni americane împotriva Rusiei".

Diplomaţii ruşi expulzaţi din Cehia au fost identificaţi ca agenţi secreți. Iar expulzare lor a fost motivată de o suspiciune că serviciile secrete ruse au fost implicate în explozia de la un depozit de muniţie, eveniment petrecut în urmă cu 7 ani.

Andrej Babis, prim-ministrul Cehiei: „Pe baza dovezilor clare obţinute de la serviciile noastre de securitate trebuie să afirm: Există o bănuială bine întemeiată cu privire la implicarea unor ofiţeri ai serviciului de informaţii rus GRU, unitatea 29155, în explozia depozitului de muniţii din zona Vrbetice, în 2014."

Aşadar, explozia nu a fost un accident, cum s-a crezut iniţial... Ci ar fi fost, de fapt, o operaţiune a Moscovei, mai exact a unei unităţi din serviciile de informaţii militare, GRU, specializată în sabotaje, acţiuni subversive şi asasinate.

Poliţia cehă are doi suspecţi în legătură cu explozia din 2014, când au murit şi doi oameni. Cei doi agenţi căutaţi au fost identificaţi drept Alexander Mishkin şi Anatoli Chepigov.

Au folosit, însă, diferite paşapoarte false în misiunile din Europa, inclusiv unul moldovenesc, pe numele Nicolai Popa.

Cei doi sunt bănuiţi de implicare într-un alt atac notoriu, cu toxina Noviciok, în oraşul Salisbury din Anglia, în urma cu trei ani.

Serghei Skripal, un fost agent dublu rus, şi fiica lui, Iulia, au fost atunci otrăviţi, iar o localnică a murit câteva luni după ce s-a parfumat cu o sticluţă în care erau urme de Noviciok.

Jakub Janda, director of the European Values Centre for Security Policy: „Potrivit poliţiei cehe şi serviciilor de informaţii, ştim acum că doi ofiţeri GRU au fost implicaţi în atacul care a cauzat moartea a doi cetăţeni cehi. De asemenea, sute de oameni au fost evacuaţi din cauza exploziei, care a costat statul ceh sume uriaşe de bani. Este unul dintre cele mai mari, aş spune cel mai mare atac rusesc pe teritoriul ceh de la invadarea Cehoslovaciei, în 1968."

Protestatarii s-au adunat duminică la amabsada Rusiei de la Praga, cu mesaje de condamnare la adresa acţiunilor Rusiei şi împotriva lui Vladimir Putin. De altfel, unul dintre cei doi agenţi ruşi suspectaţi, s-a aflat ulterior, chiar a fost decorat de preşedintele rus.