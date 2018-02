Condamnat la închisoare, după ce a mințit că rudele sale au murit în incendiul de la Grenfell Tower

Anh Nhu Nguyen, în vârstă de 53 de ani, le-a declarat voluntarilor că şi-a pierdut casa, soţia şi fiul când flăcările au mistuit blocurile de apartamente din Londra, în iunie, potrivit Daily Mail

Totuşi, acesta nu locuise niciodată acolo şi nu avea nici soţie, nici copii. Peste 80 de persoane au fost ucise în urma incendiului.

Nguyen a reuşit să păcălească autorităţile şi a primit suma de 12.500 de lire sterline, la două săptămâni după ce a izbucnit incendiul.

Britanicul de origine vietnameză locuia în Marea Britanie din 1980. El avea alte 28 de condamnări pentru 56 de infracţiuni comise. Unui reporter i-a declarat că a fugit pe scări, în timpul incendiului, cu soţia şi fiul său de 12 ani.



