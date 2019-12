Cocaină în valoare de 312 milioane de dolari, confiscată de Garda de Coastă a SUA

Drogurile, confiscate între jumătatea lui octombrie şi începutul lui decembrie, au fost descărcate miercuri în portul San Diego, California, relatează Agerpres.

Linda L. Fagan, comandantul Zonei Pacific din Garda de Coastă, a declarat într-o conferinţă de presă că drogurile au fost capturate în şapte operaţiuni în care au fost interceptate bărci rapide şi un submersibil autopropulsat cunoscut sub denumirea de "narcosubmarin".

„Eforturile făcute împreună cu partenerii internaţionali pentru a destructura cartelurile de droguri pe teritoriul nostru ajută la înlăturarea fricii cetăţenilor faţă de violenţa acestor grupări", a spus Fagan.

Operaţiunile sunt rezultatul unui efort combinat al mai multor agenţii federale, inclusiv al Agenţiei Antidrog a Statelor Unite (DEA).

The @uscg Cutter Bertholf crew to offload +18,000#s of cocaine in San Diego today worth ~$312M! The cocaine was seized in intl. waters in the E. Pacific Ocean; the result of seven separate interdictions and disruptions by five cutters off the coasts of Mexico, C. and S. America pic.twitter.com/jg16B610QJ