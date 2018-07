Ciocniri violente între poliție și protestatari, în Iran, la o manifestație legată de poluarea apei

„Nimeni nu a fost ucis”, a precizat AFP, citându-l pe viceguvernatorul oraşului, Valiollah Hayati, după ce televiziunea cu capital saudit Al-Arabiya a afirmat că poliţia a împuşcat „cel puţin patru manifestanţi” în aceste ciocniri, informează News.ro.

Residents of Khorramshahr last night chanted the demand of all of Iran's ppl: "The mullahs must get lost". Anger in city as authorities fail to provide drinkable tap water. Today's major #FreeIran2018 convention in Paris supports the #IranProtests . @realDonaldTrump @AriFleischer pic.twitter.com/dxcjWWTq5J

Potrivit Irna, aproximativ 500 de persoane, „în principal tineri”, s-au adunat într-o piaţă din oraş pentru a le cere autorităţilor să acţioneze împotriva unei recente poluări a reţelei de alimentare cu apă curentă, improprie consumului. Alt grup, căruia Irna nu-i precizează numărul, s-a adunat în faţa unei moschei.

Manifestanţi au incendiat mai multe pubele şi un pod şi au avariat mai multe alte bunuri publice, iar poliţia a tras cu grenade lacrimogene pentru a-i dispersa, scrie agenţia.

Potrivit sursei citate, poluarea apei observate la Khorramshahr şi în oraşul vecin Abadan a antrenat mai multe manifestaţii în ultimele trei săptămâni.

Iranul se confruntă cu dificultăţi economice de mai multe luni. Într-o alocuţiune publică, transmisă în direct duminică de televiziunea naţională, vicepreşedintele iranian Eshagh Jahangiri a apreciat că reintroducerea sancţiunilor americane - suspendate în urma acordului internaţional în dosarul nuclear iranian din 2015 din care Statele Unite au decis să se retragă în mai - este departe de a fi singurul factor de explicaţie.

Protestors in Iran are fighting in the streets for clean water. Our world’s resources are becoming scarce and if we all don’t help each other, cooperate, and share then soon we will all be at war over the most basic things. pic.twitter.com/YR9SsSd6HU