Cine este Viktor Bout, rusul supranumit „Negustorul Morții”. Cum a ajuns un astfel de personaj să fie eliberat de SUA

Noul schimb de prizonieri între Rusia și Statele Unite pare unul dezechilibrat la prima vedere, însă este un pas diplomatic între cele două mari puteri. Așadar, Washingtonul a decis să-l elibereze pe rusul Viktor Bout, un personaj considerat criminal de război, care s-a ocupat cu traficul de arme.

Supranumit și „Negustorul Morții”, Bout a stat 12 ani într-o închisoare federală din Statele Unite. De partea cealaltă, baschetbalista americană Brittney Griner a petrecut circa zece luni în spatele gratiilor în Rusia, după ce autoritățile ruse au descoperit asupra ei ulei de canabis.

Kremlinul a presat foarte mult Washigntonul pentru a-l elibera pe Viktor Bout. Inițial, rapoartele anterioare s-au axat pe un posibil schimb atât pentru Griner, cât și pentru veteranul pușcaș marin american Paul Whelan, care a fost condamnat la 16 ani într-o închisoare rusă pentru acuzații de spionaj, dezmințite ulterior de guvernul SUA. Însă, înțelegerea finală a fost doar pentru Griner.

Fost translator militar sovietic și devenit traficant internațional de arme, Bout a fost încarcerat mai mult de un deceniu după ce a fost atras în Thailanda în cadrul unei operațiuni de urmărire a Drug Enforcement Administration care s-a întins pe trei continente.

"Viktor Bout, în ochii mei, este unul dintre cei mai periculoși oameni de pe fața pământului", a declarat Michael Braun, fostul șef al operațiunilor pentru Administrația americană pentru combaterea drogurilor, în 2010, într-o emisiune TV.

Procurorii au declarat că acesta a fost de acord să vândă arme antiaeriene unor informatori din cadrul poliției antidrog care se dădeau drept cumpărători de arme pentru Forțele Armate Revoluționare din Columbia.

Procurorul general de la acea vreme, Eric Holder, l-a numit pe Viktor Bout drept "unul dintre cei mai prolifici traficanți de arme din lume". Bout a devenit celebru în rândul oficialilor americani din domeniul serviciilor de informații, întrucât a reușit ani întregi să evite să se lase prins. Ca o paranteză, povestea sa a ajutat la inspirarea unui film din 2005, "Lord of War", în care starul Nicolas Cage a jucat un personaj inspirat de Bout.

Istoricul lui Bout în armata sovietică

El a fost probabil cel mai cunoscut rus aflat în custodia SUA și prizonierul pentru care Rusia a militat cel mai mult pentru a se întoarce, notează jurnaliștii de la New York Times.

În interviurile pe care le-a acordat presie, Viktor Bout a negat în mod repetat acuzațiile potrivit cărora ar fi lucrat pentru agențiile de informații rusești. Dar Mark Galeotti, un expert în serviciile de securitate ale Rusiei, a afirmat că există indicii puternice, privind educația lui Bout, rețelele sale sociale și profesionale și abilitățile sale logistice - că acesta este membru sau cel puțin a fost în strânsă colaborare cu agenția de informații militare a Rusiei, cunoscută sub numele de G.R.U.

Bout a crescut în Dușanbe, capitala Tadjikistanului, până la recrutarea sa în armata sovietică la vârsta de 18 ani. După un stagiu în armată, a studiat portugheza la Institutul Militar de Limbi Străine din Moscova, o cale de acces obișnuită pentru serviciile de informații rusești, și a devenit în cele din urmă ofițer în Forțele Aeriene.

Uniunea Sovietică s-a destrămat la scurt timp după ce Bout a părăsit armata. În timp ce economia Rusiei se prăbușea și grupurile criminale prosperau, el s-a mutat în Emiratele Arabe Unite și a înființat o companie de transport de marfă care a ajuns la o flotă de 60 de avioane.

În condițiile în care proviziile militare ale fostelor state sovietice se vuiau pe piața neagră, imperiul său de transport maritim a livrat arme rebelilor, militanților și teroriștilor din întreaga lume, au declarat procurorii. În noua eră a privatizării din Rusia, traficanții de arme au reușit să folosească vechile rețele sociale, militare și de afaceri din epoca sovietică și să dezvolte, de asemenea, companii-fantomă pentru a ascunde tranzacțiile.

Afaceri cu cele mai temute organizații teroriste

Bout a fost acuzat că a vândut arme către Al Qaeda, talibani și militanți din Rwanda. Potrivit mai multor investigații și a acuzării sale din SUA, el și asociații săi au încălcat embargourile asupra armelor în Sierra Leone, Republica Democrată Congo și Algeria, unde a vândut arme atât forțelor guvernamentale, cât și rebelilor care luptau împotriva acestora.

Abilitatea sa de a evita să fie prins i-a sporit notorietatea în rândul oficialilor serviciilor de informații occidentale. În 1995, talibanii au forțat prăbușirea unuia dintre avioanele sale în Afganistan, au confiscat încărcătura și au capturat echipajul. Însă, Bout și oficialii ruși au reușit cumva să scoată echipajul din țară. În 2003, el a declarat pentru The New York Times Magazine că "au fost extrași", iar în 2012, potrivit The New Yorker, a spus că pur și simplu au evadat.

Când potențialii cumpărători i-au spus că armele ar putea fi folosite pentru a ucide piloți americani, Viktor Bout a răspuns: "Avem același inamic", au declarat procurorii.

Bout a fost reținut în 2008 la Bangkok în baza unui mandat emis de un tribunal local la cererea Statelor Unite. Doi ani mai târziu, rusul a fost extrădat în Statele Unite și, iar în 2012, a fost condamnat la 25 de ani de închisoare și a primit o amendă de 15 milioane de dolari.

De atunci, Kremlinul a susținut nevinovăția lui Bout și l-a adus în discuție ca posibil schimb pentru alți deținuți americani și ucraineni de profil înalt deținuți de Rusia. El a fost în centrul unei campanii rusești, "nu-i abandonăm pe ai noștri", care a prezentat arestarea sa ca fiind nedreaptă și motivată politic.

Schimbul lui Bout a fost o prioritate pentru Rusia, "o chestiune de onoare și o chestiune de pragmatism nemilos", a declarat Galeotti, expertul în Rusia.

Occidentalii importanți, ținte pentru Moscova?

Nu a fost clar dacă întoarcerea lui Bout va încuraja și mai mult Rusia să aresteze occidentali care pot fi schimbați, iar Moscova neagă acuzațiile că arestează intenționat persoane pentru a forța un schimb de „calibru”, mai notează jurnaliștii de peste Ocean.

Andrei Soldatov, un jurnalist rus și expert în serviciile de securitate, din cadrul Centrului pentru Analiza Politicilor Europene, a declarat că, deși Bout a fost cel mai important prizonier rus de profil din America, există mult mai mulți ruși în închisorile americane, în special pentru hacking.

Autoritățile ruse, a spus Soldatov, au învățat cum să "creeze bănci de ostatici" la începutul anilor 2000, în timpul unui război brutal cu regiunea separatistă Cecenia, imediat după venirea la putere a președintelui Vladimir Putin.

"A fost o lecție pe care nu au uitat-o niciodată", a spus Soldatov. Referindu-se la agențiile de securitate rusești, el a spus: "Este total logic, din punctul lor de vedere, să facă același lucru cu SUA".

Kremlinul acuză că Bout a fost supus la presiuni fizice și psihice în SUA

Ambasadorul rus la Washington, Anatoli Antonov, susține că Viktor Bout a fost torturat în perioada sa de detenție din SUA.

„Condițiile în care sunt ținuți cetățenii noștri în închisorile americane sunt greu de imaginat pentru oamenii obișnuiți. Știm despre cele mai puternice presiuni fizice și psihologice exercitate asupra ta. Și ați îndurat toate acestea cu demnitate, dând dovadă de tărie de caracter și tărie de caracter”, i-a spus diplomatul lui Bout, la revenirea sa în Rusia, potrivit TASS.

