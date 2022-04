Cel puțin 29 de oameni au fost răniți de 10 de gloanțe, restul s-au intoxicat cu fum. În fiecare zi sunt împușcați în medie 316 americani, avertiza chiar zilele trecute președintele Joe Biden, care încearcă să înăsprească legilația privind accesul la arme de foc.

Alarma a fost dată la 8 jumătate dimineaţa, în Brooklyn, când garniturile de metrou spre Manhattan erau ticsite de oameni plecaţi la muncă. Brusc, un pasager şi-a pus ceea ce părea a fi o mască de gaze.

Chief James Essig, detectiv: „Martorii au povestit că bărbatul a aruncat două grenade fumigene pe podeaua vagonului, apoi a scos un pistol Glock de 9mm şi a tras de cel puţin 33 de ori, rănind 10 persoane.”

Până când garnitura a ajuns în staţia 36, pasagerii s-au chinuit să respire în vagonul plin de fum. Dar tocmai fumul a fost salvarea lor, pentru ca nici agresorul nu şi-a mai văzut bine ţintele. După oprire şi deschiderea uşilor, călătorii sufocaţi s-au îmbulzit să iasă. Unii şchiopătau, iar sângele le şiroia pe picioare.

"Oamenii se călcau în picioare, încercând să ajungă la ușile metroului, care erau încă închise. A fost panică.”

„Tot ce am putut să văd era fum negru. Şi atunci am fost împuşcat. Nu m-am gândit că este grav până când am coborât din metrou. Am pus mâinile jos şi am văzut cu ţâşnea sângele. Sunt în stare de şoc, încă tremur nici nu ştiu cum reuşesc să ţin telefonul. Şi nu cred că mai am curajul să mă urc vreodată în metrou.”

După evacuarea răniţilor, autorităţile au anunţat că agresorul este în libertate şi l-au descris drept un bărbat afro-american corpolent.

Chief James Essig, detectiv: „Credem că este vorba despre bărbatul care a închiriat o dubă U-Haul, în Philadelphia. Este Frank R. James, în vârstă de 62 de ani, cu reședințe în Wisconsin și Philadelphia. Încercăm să-l găsim pentru a stabili legătura lui cu atacul de la metrou, dacă există vreo legătură.”

Motivele atacului sunt încă neclare. Suspectul ar fi postat pe reţelele sociale mesaje extremiste, dar autorităţile americane nu considera că au de-a face cu un atac terorist.

Anchetatorii au găsit în vagon mai multe încărcătoare, dar şi o sacoşă plină cu artificii.

Chiar săptămâna trecută, preşedintele Biden a cerut Departamentului Justiţiei să propună reglementări pentru depistarea armelor de foc care au fost modificate artizanal. De asemenea, vor fi elaborate norme pentru intensificarea controalelor privind profilul psihologic al celor care vor să cumpere arme de foc.